Selçuklu'da kapalı pazar sayısı artıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, mahallelerde bulunan pazar yerlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Dumlupınar'da hizmet veren pazar yeri, kapalı pazar haline getirilerek vatandaşların daha rahat alışveriş yapabileceği hale getiriliyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından önceki yıllarda hizmete sunulan semt pazarlarına ilave olarak mevsim koşullarına uygun, konforun ön planda tutulduğu modern pazar yerlerinin inşaat çalışmaları tamamlanıyor. Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan ve kapalı hale dönüştürülen Dumlupınar Pazar Yeri 8 bin 677 metrekare alana sahip. İlçe genelinde bölge halkının ve pazar esnafının kullanım kolaylığı açısından tercih ettiği fonksiyonel kapalı semt pazarlarına Dumlupınar Semt Pazarı da eklenerek hizmet kalitesi artırılmış olacak. Modern altyapının fonksiyonel tasarımla birleştiği Dumlupınar Semt Pazarının, Dumlupınar Mahallesi'ne kazandırdığı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yazın ve kışın kullanım kolaylığı sağlıyor. Ocak ayı itibariyle başlayan pazar yerindeki çalışma 11 milyon 694 bin 980 TL'ye mal olacak ve Eylül ayı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

“Selçuklu'da pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturma gayretindeyiz”

Semt pazarlarının mahallelerde alışveriş konforu sağlamanın yanı sıra modern görüntüsü ile mahallelerin görünümünü güzelleştirdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'daki pazar yerleri önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizdeki tüm pazar yerlerini belli bir standarda kavuşturmanın gayretindeyiz. Bu amaçla daha önce Bosna Hersek, Özalkent, Kosova Mahallelerimizde bölge halkı ve pazar esnafı açısından kullanım kolaylığı sağlayacak fonksiyonel kapalı semt pazarı kazandırmıştık. Bu konforu diğer mahallelerimize de kazandırmak amacıyla yeni projeler geliştiriyoruz. Dumlupınar'da hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı pazar yerini bu manada kapalı pazar haline getiriyoruz. Yapımı devam eden Dumlupınar Kapalı Pazarı ile hem esnafımızın hem de hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alabilmesini sağlayacağız. Pazar yerlerimizi en kısa zamanda hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız” şeklinde konuştu.