Selçuklu'da kar mesaisi yeniden başladı

Konya genelinde yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi devam eden çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler yolları yeniden açarak küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Konya'da yeniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Selçuklu Belediyesi'ne bağlı ekipler yeniden kar mesaisine başladı. Kar ve buzlanmaya karşı, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapan acil müdahale ekipleri, vatandaşların olumsuz şartlardan etkilenmemesi için çaba harcıyor. İlçe merkezli başlayan çalışmalar, taşra mahallelerde de aralıksız sürüyor. Ekipler yollarda yaptıkları çalışmalarla kar yağışının olumsuz etkilerini azaltıyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ekipler kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları gün boyu devam etti. Ekipler vatandaşların sağlıklı bir şekilde ulaşımını sağlayabilmek ve günlük çalışmalarını sorunsuz sürdürebilmeleri için aralıksız çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarda toplam 64 araç, 250 personel görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle yoğun olarak kullanılan ana arterler ve hastane etrafları temizlendi.

“Bereketimiz eksik olmasın biz 7/24 çalışırız”

Kar yağışının tüm Konya'yı sevindirdiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çok şükür bu yıl bereketimiz eksik olmadı. Biz belediyeler olarak kar yağışında zor şartlarda çalışıyoruz ama halimizden memnunuz. Rabbim yağışımızı eksik etmesin biz gerekirse 7/24 çalışır temizliğimizi yaparız. Bu yıl yağışlar her anlamda bizi mutlu etti. Ekip arkadaşlarımız yoğun olarak çalışıyor. Selçuklu'da hiçbir yolun kapalı kalmaması için çalışmalarımız sürüyor. Yol açma, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ile inşallah hiç kimse mağdur olmadan bereketli bir kış sezonu atlatacağımızı umut ediyorum” şeklinde konuştu.