Selçuklu'da karla mücadele sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kar yağışı sebebiyle kapanan yollar açılırken, yoğun kullanılan yürüyüş yolları da temizleniyor.

Selçuklu Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ana arterleri açan ekipler yoğun kullanılan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Fen işlerine bağlı ekipler yoğun kullanılan sanayi bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Karatay Sanayi, Eski Sanayi, Anadolu Sanayi ve Zafer Sanayi bölgelerinde gece boyunca yolları açan ekipler, ara sokaklarda da yol açma çalışmaları yapıyor. Ekipler yayaların yoğun olarak kullandığı bölgelerde de çalışmalar yapıyor. Eğitime verilen bir günlük arada okullarda, hastanelerde, belediye hizmet binası etrafında hummalı çalışmalar yapılıyor. Sokak hayvanlarına yem ve mama bırakma işlemleri de belirli aralıklarla devam ediyor.

“Tüm çalışmalarımız hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için”

Kar yağışı sonrası vatandaşların yaşam kalitesini düşürmemek adına ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ekiplerimiz ana arterlerdeki çalışmalarıyla yolları açtılar. Şehrimizin yoğun kullanılan bölgelerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Sanayi bölgelerimizde yol açma çalışmaları yapılırken, yayaların da yoğun olarak kullandığı bölgelerde kar küreme çalışmaları ekiplerimizce sürdürülüyor. Bu çalışmaların hepsi hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği için. Koordinasyon merkezimizde de arkadaşlarımız gelen talepler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyorlar. İnşallah bu kışı en az hasarla, bol bereketle geçireceğiz diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.