Selçuklu'da Kılınçarslan 82 Nolu Aile Sağlığı Merkezi tamamlandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kılınçarslan Mahallesinde yapımına başlanan Selçuklu 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı.

Selçuklu Belediyesi, sağlık yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu çerçevede Kılınçarslan Mahallesi kazandırılacak 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Merkez özellikle yoğun nüfusa sahip olan Kılınçarslan Mahallesinde vatandaşların sağlık alanındaki ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verecek. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da tamamlanan merkezi ziyaret etti. 967 metrekare alan üzerinde üzerinde 348 metrekare inşaat alanı bulunan Kılınçarslan 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 adet hekim odası, 5 adet hemşire odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet laboratuvar, 1 adet bebek bakım odası bulunuyor.

"Sağlık yatırımlarında bereketli bir yıl geçiriyoruz"

Selçuklu'da sağlık yatırımları açısından 2022'nin bereketli bir yıl olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da yaşayan tüm ilçe sakinlerimizin sağlık hizmetlerine ulaşması ve sağlık yatırımları konusunda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan yapımını tamamladığımız sağlık yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirirken diğer taraftan yapımı devam eden sağlık yatırımlarımızı hızla tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kılınçarslan Mahallemizde yapımına başladığımız Aile Sağlığı Merkezimizin de yapımını tamamladık ve merkezimiz yakın zamanda mahalle sakinlerimize hizmet vermeye başlayacak. Selçuklu Belediyesi olarak yaptığımız yatırımlarla Selçuklu'da yaşayan hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor, bu noktada var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesile ile 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezimizin Kılınçarslan Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.