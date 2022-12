Selçuklu'da kırsal kalkınmayı artıracak çalışmalar ele alındı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kalkınmasını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, düzenlenen toplantı ile ele alındı.

Selçuklu Belediyesi dış mahallerde yaşayan vatandaşların üretim ve istihdam yönünden desteklenmesi ve bu doğrultuda kalkınmanın artırılması amacıyla Kırsal Kalkınma Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Selçuklu'nun kırsal bölgelerindeki ekonomik faaliyetler ve üretim verilerinin ele alındığı, yapılabilecek çalışmaların etraflıca değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı.

“Selçuklu kırsal kalkınma noktasında daha da aktif olacak”

Kırsal Kalkınma Müdürlüğü'nün mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Yapılan sunumlu toplantı ile bugün farklı bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın gündemi, dış mahallelerimizde hayvancılık ve tarım başta olmak üzere diğer alanlarda yapılan üretimler, ürün çeşitliliği ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması, mevcut üretilen ürünler ve bunların geliştirilmesiyle ilgili yapılabilecek çalışmalar. Toplantı çerçevesinde hem ürün çeşitliliğini artırmak hem üretim imkanlarını genişletmek hem de üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda ekonomik bir değer kazanabilmesi için yapılabilecekleri ele alacağız. Bununla birlikte dış mahallelerimizde istihdamın artırılması, dış mahallelerimizdeki gençlerimizin daha fazla kendi bölgelerinde ikamet edebilmeleri için onlara ne tür imkanlar sunabiliriz? Bunlarla ilgili hem genel bir sunum hem de istişare ve değerlendirme toplantısı planladık” dedi.

“Kırsal kalkınma noktasında her türlü desteği vermeye hazırız”

Selçuklu'da kırsal kalkınmanın artırılmasına yönelik destekleri daha da artıracaklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Mevcut ürünlerin daha yüksek katma değerli bir şekle dönüştürülmesi için bundan sonra çok daha büyük bir çaba sarf edeceğimizi bilmeniz bizim için önemli. Bu noktada eğitim faaliyetlerinden desteklemeye varıncaya kadar etkin ve güçlü bir şekilde yer alacağımızı bilmenizi isterim. Tohum desteği, fide desteği, herhangi bir kanatlı üretimi yapılacaksa onunla ilgili civciv desteği, ne gerekiyorsa bu süreçte katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tabii sadece tarımsal ve hayvansal üretim değil, özellikle gençlerimizin ve bayanların dış mahallelerimizde üretime katkı sağlayabilecekleri, el sanatları, halıcılık gibi farklı alanlarda da onların hem geliştirilmesi hem de desteklenmesi anlamında üzerimize düşen ne varsa bunları yapma noktasında hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu noktada ilk toplantımızı yaparak hedeflerimizi ortaya koymuş olduk. Bundan sonraki süreçte de bize önerileriniz olabilir. Bizim katkı sunmamız gereken işler olabilir. Bunlarla ilgili de Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kapısı sizlere her zaman açık. Hedefimiz kırsalda, dış mahallelerimizde mutlaka hem üretimi, hem istihdamı, hem de orada ikamet eden gençlerimizin sayısını artırmak. Bunun için çaba göstereceğiz. Bu noktada sizlerin de gayretlerini istiyoruz. Mutlaka herkesin bunun için çaba sarf etmesi, kafa yorması gerekiyor. Kaymakamımız her zaman zaten bu konularda destekçimiz. Sadece belediye olarak değil, devlet olarak da, hükümet olarak da kurumlarımız gereken desteği vermeye her zaman hazırlar. Kaymakamımız ve ilçe başkanımızla da birlikte istişarelerimizi yürüterek inşallah en güzel hizmetleri yapmaya bundan sonra devam edeceğiz. Ben toplantımıza katılan tüm muhtarlarımıza, mahalle başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte faydalı, hayırlı çalışmalar yapmayı rabbim bize nasip etsin diye dua ediyorum. İlçe başkanımıza ve kaymakamımıza da özellikle bizlerle birlikte oldukları için, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” şeklinde konuştu.

“Tarım ve hayvancılığın stratejik önemi daha da artacak”

Dünyada kırsal kalkınmanın, tarım ve hayvancılığın çok önemli ve kıymetli olduğu zaman dilimi içerisinde yer alındığını ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Pandemiyle başlayan süreç ve daha sonrasında savaşlardan kaynaklanan birtakım zorluklardan sonra özellikle tarım ve hayvancılıkta kendi içerisinde yeterli olabilen ülkeler ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de son birkaç sene içerisinde tarım ve hayvancılık özellikle gözde olan bir sektör haline geldi. Hem devletimiz hem kooperatifler hem belediyelerimiz bu alanda ellerinden gelen her türlü desteği vermeye gayret ediyor. Tarım İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz, kooperatifler, projelere destek veren birtakım kuruluşlarla birlikte Selçuklu Belediyemiz de daha aktif bir şekilde kırsal kalkınma anlamında bu işin içerisinde olacak. Zaman içerisinde özellikle başkanımızla yapmış olduğumuz ziyaret dilimlerinde bu konuları mahalle başkanlarımızla, muhtarlarımızla konuşuyoruz. Tabii her mahallenin kendine has birtakım sorunları veya öncelikleri olsa da ön plana çıkan 2 tane konu var. Bunlardan birisi özellikle tarımsal üretimle ilgili su sorunu, suyla ilgili olan mesele. Diğeri de istihdamla ilgili olan mesele. Yani köy nüfusunun yerini koruyamaması, gençlerin göç etmesi nedeniyle özellikle kırsalda arzu edildiği şekilde bu işlerle ilgilenecek insanların sürekli azalması. Tabii bunlar aslında birazcık da bu işin, bu sektörün, tarımın, hayvancılığın ne kadar cazip olduğu, ne kadar getiri getirdiği, gelir getirdiği ve de kısmen orantılı. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılık öyle görünüyor ki özellikle daha da önemli ve stratejik bir hal alacak. Bizler bunu Selçuklu ailesi olarak nasıl daha iyi yapabiliriz? Neleri birlikte yapabiliriz? Nasıl birbirimize destek olabilirizi olgunlaştırmak ve bir çerçeveye oturtmak için yapılan bir toplantıdayız. İnşallah hayırlı olur. Güzel bir toplantı gerçekleşir ve güzel bir netice alırız” dedi.

“Dünya tarımsal üretimin stratejik önemini gördü”

Tarımsal üretimin ve hayvancılığın öneminin artışına dikkat çeken Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop ise, “Eskiden sanayi sektörü çok daha ön plandaydı. Ancak son 1-2yıl içinde gördük ki tarım sektörü de gerçekten stratejik bir sektör. İnsanların karnını doyurmadığınız zaman ne kadar telefonunu üretseniz, makinede üretseniz netice itibariyle gıda sektöründeki yaşadığımız olumsuzluklar birçok ciddi problemin de gelecekte insanlığı karşılayacağının bir göstergesi oldu. Tarımsal üretim elbette kırsalda yapılır. Şehrin göbeğinde merkezinde tarımsal faaliyette bulunmanız hem doğru değil, hem bu beklenen, istenen bir şey de değil. Ama kırsal kesimdeki potansiyelimizin de maksimum düzeyde değerlendirilmesi noktasında bazı eksikliklerimizin de olduğu ortaya çıktı. Hem de bu sektörün gerçekten ihmal edilmeyecek önemli bir sektör olduğu noktasında da çok ciddi verilerle karşılaştık. Tabii değerli muhtarlarım, belediyemizin yaptığı çalışma fevkalade güzel. Bunun üzerine biz de üzerimize düşeni yapmak için sürece dahil olacağız. Bizler de, sizler de vatandaşların işini görmek, onlara hizmet etmekte hep beraber yükümlüyüz. Özellikle sizler vatandaşlarımızın bizlerle iletişim kurmasında köprü vazifesi olmak gibi çok önemli bir misyonu da yerine getiriyorsunuz” diye konuştu.

Kırsal kalkınmanın artırılması noktasında atılacak adımların etraflıca değerlendirildiği toplantıda muhtarlar da görüş ve önerilerini sundu.