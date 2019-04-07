Selçuklu'da kitap dostları ödüllendirildi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Online Kitap Okuma Yarışmasının üçüncüsü düzenlendi.

6-25 Mart tarihleri arasında konyaokuyor.com internet sitesinden "Değerlerimiz" isimli kitabı okuyan ve hazırlanan sorulara doğru cevap veren başarılı kitap dostlarına ödül verildi. Kütüphane sayısı ile yerel yönetimler arasında Türkiye'de birinci olan ve binlerce kitap ile kitapseverlere hizmet veren Selçuklu Belediyesi, bu hizmetlerin yanısıra online kitap yarışmaları ile de yediden yetmişe herkesi kitap okumaya teşvik ediyor. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 6 - 25 Mart tarihleri arasında “Konya Okuyor” sloganı ile online olarak düzenlenen yarışmada dereceye giren kitap dostları ödüllendirildi. İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada 2004 öncesi doğumlu olanlar ve 2005 sonrası doğumlu olanlar “Ayet ve Hadislerle Değerlerimiz” isimli kitaptan okumuş oldukları bölümlerle ilgili sorulara belirlenen süre içerisinde doğru cevap verebilmek için mücadele ettiler. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yarışmada dereceye girenler bisiklet ile ödüllendirilirken,başarılı olan diğer katılımcılarda teleskop ve mikroskop seti ile ödüllendirildiler. Yarışmada toplam 20 kişi ödül kazandı.

"Çocuklarımız için yaptığımız her çalışma, yarınlarımıza yön verecektir"

Kitap okumanın önemine özellikle değinen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımızın hem değerlerini öğrenmesi hem de okuma alışkanlığını kazanması için pek çok program yapıyoruz. “Konya Okuyor” programı da bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Çok yoğun bir ilgi oldu bine yakın çocuğumuz bu yarışmaya katıldılar ve yarışmanın sonundaki sınavda soruları cevapladılar ve ödül almaya hak kazandılar. Bu vesile ile bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda çocukları böyle bir etkinliğe teşvik ettikleri için aileleri de tebrik ediyorum. İnşallah eğitim hayatlarında ve sonraki hayatlarında yine kitaplarla beraberliklerini sürdürürler ve kitap okuma alışkanlıklarını hiç bırakmazlar. Çünkü insan okuduğu zaman zenginleşir, okuduğu zaman zihni gelişir ve bilgi sahibi olur. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak mümkün değil. İnsanın kendi hayatına yön verebilmesi için önce bilgiyle donanması gerekiyor bunun için de okumak şart. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum hem bu yarışmaya katıldıkları için hem de kitap dostu oldukları için. Her ne kadar artık kitaplara da dijital ortamda ulaşabiliyor olsak da ben çocuklara yine kağıt üzerinde basılı olan kitapları okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü basılı olan yayınlar hem onların elektronik ortamdan uzak kalmalarını sağlamış olur hem de çocukların zihninde daha kalıcı bir bilgi oluşumunu sağlamış olur. Çocuklarımıza kitap dolu bir hayat diliyorum ve yarışmaya katıldıkları için ayrı ayrı tebrik ediyorum ailelerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim burada verdiğimiz ödüller onları teşvik amaçlıdır. Çocuklarımızın daha çok kitap okumalarını istiyor, onlar için yaptığımız her çalışmanın yarınlarımıza yön vereceğini biliyoruz” dedi.