Selçuklu'da korona virüs denetimi

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, korona virüs denetimi yapıldı.

Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle denetimler artırıldı. Selçuklu'da yapılan denetimler kapsamında İlçe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Her hafta denetimleri farklı noktalarda yapan Kaymakam Yamlı ve Başkan Pekyatırmacı, bu kez Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesinde üzerinde yer alan işyerlerini denetleyerek, esnaf ve vatandaşlara hijyen noktasında uyarılarda bulundu.

Başkan Pekyatırmacı; “Esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizi mutlu etti”

Aşı denemelerinin Türkiye'de yapılmasının rehavete neden olmaması gerektiği, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Sayın Bakanımızın umut verici açıklamaları hepimizi sevindirdi ancak rehavete kapılmamamız gerekiyor. Hemşehrilerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Biz de denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün de Kerkük Caddemizde hem esnaflarımızın Ahilik Haftasını kutladık hem de maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptık. Esnafımızın kurallara uyduğunu görmek bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bu virüsü hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz” şeklinde konuştu.