Selçuklu'da Kosova Kapalı Pazar Yeri açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kosova Mahallesine kazandırdığı kapalı semt pazarının açılışını gerçekleştirdi.

Hizmet üretirken tüm Selçuklu'nun konforunu ve yaşam standardını yükseltmek hedefiyle çalışan Selçuklu Belediyesi, Kosova Mahallesi Kapalı Pazar Yerini mahalle sakinlerinin hizmetine sundu. Mevcut semt pazarlarına ilave olarak mahalle sakinlerinin mevsim koşullarından etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş yapacağı pazarlar ilçe genelinde yaygınlaştırılmaya devam ediliyor.

“Basit tedbirler hayati önem taşıyor”

Açılış konuşmasına pandemi tedbirlerinin önemine vurgu yaparak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Pandemi sürecinin ağırlaştığı bugünlerde yeni tedbirlerin alındığı zor bir dönemeçteyiz. Öncelikli olarak tüm hemşehrilerimizden bu zor süreçleri en kısa sürede atlatmak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet etmeleri hususunda bir kez daha ricada bulunmak istiyorum. Basit tedbirler, hayatımızı zorlaştıracak olan ağır tedbirlerin önüne geçerse süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlılarımız ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için, ülkemizin ve geleceğimizin selameti için lütfen kurallara ve tedbirlere uyalım, bu zor süreci en kısa sürede atlatalım inşallah” dedi.

“Yeni dönem projelerimizi yakın zamanda açıklayacağız”

Hedeflerinin tüm ilçede hizmet standartlarını daha da yükseltmek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Pandemi sürecinin olumsuz etkilerine ve tüm zorluklara rağmen yılmadan, yorulmadan ve bahanelere sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz, ilçemize değer kazandıran projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz ay yoğun bir şekilde gerçekleştirdiğimiz açılışlarımızı bu ay da aynı yoğunlukta sürdürdük. Son olarak pazartesi günü Buhara Mahallemize kazandırmış olduğumuz sosyal tesisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de Kosova Mahallemizde yapımını tamamladığımız ve haziran ayında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayan ancak pandemi sebebiyle açılışını ertelediğimiz kapalı pazar yerimizin resmi açılışını yapacağız inşallah. 5 bin 500 metrekare kapalı alanıyla ve hemen yanında bulunan otopark alanıyla toplam maliyeti 5 milyon 100 bin TL olan Kosova Kapalı Pazar Yerimiz hayırlı mübarek olsun. Kapalı pazarımızda esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşehrilerimizde huzur içerisinde alışverişlerini yapacaklar. Tüm esnafımıza da hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Son bir yıl içerisinde 3 adet açık pazarımızı kapalı pazara dönüştürdük. Nalçacı ve Uğurlu Semt Pazarlarımıza yeni bir çehre kazandırdık, Şeker Semt Pazarımızı Kılınçarslan Mahallemizde düzenlediğimiz alana taşıdık. Pazarlarımızda standartları yükseltmek için sürekli çalışıyoruz. Yeni kapalı pazar yapımı için de Yazır Mahallemizde ihale süreci tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Dumlupınar Mahallemiz için ihale sürecini başlattık. Sancak Mahallemiz için de önümüzdeki günlerde proje çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Pazar yeri projeleriyle birlikte farklı alanlardaki birçok projenin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürdüklerini aktaran Pekyatırmacı, “Herkesin merakla beklediği yeni dönem projelerimizi de inşallah önümüzdeki günlerde tüm kamuoyuna bir bir açıklamayı planlıyoruz. Selçuklumuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar, gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hemşehrilerimize hizmet aşkıyla, durmak yok yola devam diyoruz. Sözlerimi sonlandırırken, Kosova Kapalı Pazar Yerimizin mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esnafımıza hayırlı işler, hemşehrilerimize huzurlu alışverişler diliyorum. Programımızı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize şahsım ve belediyemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, herkesi Allah'a emanet ediyorum“ şeklinde konuştu.

“AK Parti döneminde pazar yerlerimizin standardı yükseldi”

Her hafta ilçelere kazandırılan yeni hizmetlerin açılışında bir araya geldiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Pazarcı esnafımız kapalı pazar yerleri ile Ak Parti döneminde tanıştı. Pazarcılarımız yaz aylarında sıcaktan, kışın kardan, soğuktan ve yağmurdan etkileniyordu. Yine mahalle halkımız hava şartlarının kötü olduğu dönemlerde zor şartlarda alışverişlerini icra ediyorlardı. Ama şimdi market hüviyetinde çok güzel pazar yerleri yapılıyor ve halkımızın hizmetine sunuluyor. Burada bu güzel hizmetin yapımında emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu pazar yerimizin halkımıza, Selçuklumuza ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

“Birliğin bereketini her zaman yaşıyoruz”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birlik ve beraberliğin Konya'ya çok şeyler kazandırdığını belirterek, “Birliğin beraberliğin beraberce koşturmanın bereketini her zaman yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var; Biz milletimizin hizmetkarıyız. Büyük paralar büyük emekler harcanıyor. Buralarda harcanan paralar ve emekler önemli ama daha önemli bir nokta var ki; bunları yaparken en büyük kaygımız hizmet etme kaygısıyla bu şuurla bu bilinçle yapıyor olmamız. Yoksa bu makamları mevkileri koruma, daha fazla oy alalım kaygısıyla değil, vatandaşımızın daha rahat etmesi, her bir mahallemizin kendi içinde güzelleşmesi o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın başka mahallelere özenmemesi, bütün ihtiyaçlarının mahalle içinde çözüldüğü hepsinin sonucunda daha güzel, daha ferah, daha müreffeh Meram, Selçuklu, Karatay ve hepsinden de önemlisi daha güçlü ve marka şehir Konya için merkez ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanımızla birlikte örnek gösterilecek bir birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Her şey daha büyük, daha güzel, daha marka şehir ve daha yaşanabilir, Dünyanın yaşanılabilir şehirleri sıralamasında ilk sıraya yükselmiş bir Konya için pazarımız hayırlı mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

“Cumhur ittifakının gücü her yerde hissediliyor”

Kosova Kapalı Semt Pazarının tüm ilçeye hayırlı olmasın dileyen MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanımızın verdiği fotoğraf Türk devletinin güçlü kararlılığını ve bu gücünün kaynağı olan Cumhur İttifakı olduğunu göstermiştir. Cumhur İttifakı bu zaferi karada, havada, mavi vatanda, Libya'da, Afrin'de, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da göstermektedir. Kendisini memlekete adayan dava adamları yaptıkları işlerle konuşulur. İstişare şuuru ve Cumhur İttifakı uyumu elhamdülillah Selçuklu'da vücut bulmuştur” diye konuştu.

“Mahalle halkımızın en büyük ihtiyacı karşılanmış oldu”

Mahalle sakinlerinin en büyük ihtiyacının pazar yeri olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, “Kosova mahalle sakinlerimizin sürekli olarak bizden en çok talebi pazar yeriydi. Hamdolsun bugün Kosova Mahallemiz kapalı pazar yerine kavuşmuş oluyor. Bizlerde bunun mutluluğunu hep birlikte yaşamış oluyoruz. Geçmişle mukayaseyi insan hep yapıyor. Bir zamanlar bütün Konyamızda sadece bir tane kapalı pazar yerimiz varken, hamdolsun Selçuklu olarak bir ayda üç tane kapalı pazar yerinin açılışını gerçekleştirebildik. Karatay ve Meram ilçelerimiz de bütün pazarlarımızı artık kapalı hale getirir oldu. Konyamızda hizmet yağmuru, hizmet sağanağı adeta devam ediyor. Her gün bir başka mahallemizde, bir başka ilçemizde yeni açılışlar gerçekleştiriyoruz. Durmadan yolumuza devam ediyoruz ve 19 yıllık hizmet geleneğimize hiçbir şekilde ara vermiyoruz. Konyamız artık bir marka şehir haline geldi ve Selçuklumuzda Konya'nın en büyük ilçesi olarak Konya içerisindeki yerini yükselen değerini almaya devam ediyor. İnşallah bu hizmetlere devam edeceğiz. Bizler biliyoruz ki Konyamız ve Konyalı hemşehrilerimiz en iyisine en güzeline layık. Bu şuurla biz de gayret etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kosova Mahallesi Semt Pazarında gerçekleşen açılışa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyelerinin yanı sıra Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile Kosova mahalle muhtarı katıldı.