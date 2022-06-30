Selçuklu'da kurban satışı başladı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı.

Selçuklu Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesinde alıcı ve satıcıların sorunsuz bir alışveriş yapabilmeleri için tüm tedbirleri aldı. Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Büyükkayacık Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi'ndeki kurban satış yerinde hazırlıklar tamamlanırken satıcılar kurbanlıklarını alana getirmeye başladı. Bosna Hersek Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi üzerinde kurulan kurban satış yeri Büyükkayacık Mahallesinde bulunuyor. Hem Ankara yolu üzerinden hem de İstanbul Yolu üzerinden Aliya İzzetbegoviç caddesinde bulunan satış alanına ulaşım sağlanabiliyor. 400 satış noktasının bulunduğu kurban satış alanında 1500 araçlık da otopark yer alıyor. Selçuklu Belediyesi, kurban satış alanında tuvaletler, mescit alanları, kurban satıcıları için sıcak sulu duş alanlarının yanı sıra bayram namazının da kılınabileceği büyük bir mescit de yer alıyor. Kurban satış yerlerinde gerekli önlemleri alan Selçuklu Belediyesi zabıta ve sağlık ekipleri, vatandaşların sorunsuz alışveriş yapabilmeleri için hizmet verecek. Satış bölgesinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanların kontrolü veterinerler tarafından yapılıyor. Bu çerçevede 6 veteriner hekim 3 vardiya halinde 24 saat boyunca kurban satış yerlerinde kurbanlık alacak vatandaşlara hizmet veriyor. Belediye Zabıta ekipleri de pazardaki düzenin korunması için çalışıyor. Pazar alanı da ekipler tarafından 24 saat boyunca güvenlik kamera sistemi ile izleniyor.

Kurban kesim yerleri belli oldu

Selçuklu'da kurban kesimi yapılabilecek yerler de Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından şu şekilde belirlendi; Selçuklu Belediyesi Kurban Pazarı, Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı 1, Bosna Hersek Semt Pazarı 2, Binkonut Semt Pazarı, Dumlupınar Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Semt Pazarı, Kosova Semt Pazarı, Sakarya Semt Pazarı, Seyit Çavuş Semt Pazarı, Özalkent Semt Pazarı, Kılınçarslan Semt Pazarı, Yazır Semt Pazarı, Beşyüzevler Semt Pazarı ve Parsana Semt Pazarı.