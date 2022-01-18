Selçuklu'da liseler arası tiyatro yarışması başlıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi liseler arası tiyatro yarışması düzenliyor.

Selçuklu'da kültürün ve sanatın yeni merkezi olan Selçuklu Sanat Akademisi düzenlediği etkinliklerle sanat hayatına katkı sunuyor. Selçuklu Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Sanat Akademisi düzenleyeceği tiyatro yarışmasıyla öğrencilere tiyatroyu sevdirmeyi ve gelecek yaşamlarında tiyatroyu hayatlarını bir parçası haline getirmeyi planlıyor. Liseler arası tiyatro yarışmasında ilçe genelindeki tüm liseler katılabilecek. Müdürlük bazında başvuru yapılacak yarışmada Selçuklu Sanat Akademisi tarafından belirlenecek üç farklı tiyatro oyununu sergileyecek. Sergilenecek oyunlarda jüri tarafından birinciliğe layık görülen okullara 50 bin TL ödül verilecek.

“Düzenleyeceğimiz yarışma öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacak”

Selçuklu'da sanata dair çalışmaların sürdüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak spordan kültüre, eğitimden sanata birçok faaliyeti birlikte yürütüyoruz. Sanat ile eğitimi bir arada yürüttüğümüz Sanat Akademimiz şimdi de düzenlediği yarışmayla eğitim hayatına katkı sunacak. Liseler arası tiyatro yarışmasında öğrencilerimiz tiyatrodaki maharetlerini sergileyerek birbirleriyle yarışacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz yarışma sonucunda üç farklı tiyatro eserinde jüri üyelerinin belirleyeceği birinciler ödüle layık görülecek. Yarışmamızın öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunacağını temenni ederek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başvuruları başlayan yarışmanın son başvuru tarihi 21 Ocak. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiler www.selcuklusanatakademisi.com sitesinde yer alıyor