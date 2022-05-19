Selçuklu'da mahalle muhtarlarına sıfır atık eğitimi

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi “Sıfır Atık” bilincinin daha geniş çevrelere yayılması adına faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına eğitim düzenlendi.

Selçuklu Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önderliğinde sıfır atık alanında önemli vizyonlar belirleyerek bu alandaki çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye bünyesinde bulunan Sıfır Atık Müdürlüğü, bu vizyon çerçevesinde “Sıfır Atık” bilincini tüm mahalle ve bireylerde oluşturmak adına mahalle muhtarlarına yönelik bir eğitim düzenledi. Sıfır Atık Müdürü Betül Akça tarafından Selçuklu Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen sıfır atık bilgilendirme toplantısına mahalle muhtarları tarafından yoğun ilgi gösterildi.

“Selçuklu'da hedef 'Sıfır Atık' bilincini daha geniş kitlelere yaymak”

Selçuklu Belediyesi'nin çevre hassasiyetini Selçuklu Kent Konseyi bünyesinde kurduğu “Çevre ve Sıfır Atık Meclisi” ile öne çıkardığına vurgu yapan Sıfır Atık Müdürü Betül Akça, “Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı 'Sıfır Atık' çalışmalarına büyük önem veriyor ve bu amaçla Sıfır Atık Müdürlüğü ile birlikte Kent Konseyi çatısı altında Çevre ve Sıfır Atık Platformu bizzat kendileri tarafından kuruldu. Bizler de bu amaçla önce Selçuklu özelinde daha sonra da daha büyük çapta 'Sıfır Atık' bilincini oluşturma adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de mahallelerimizde vatandaşlarımızın temsilcisi olan muhtarlarımızla birlikteyiz ve bu bilincin tüm bireylerde oluşması adına iş birliği içerisinde olacağız. 2021 yılı içerisinde 61 bin 870 konutta sıfır atık ile ilgili eğitim çalışması düzenledik ve yine 2021 yılında 33 bin 860 ton değerlendirilebilir atık toplandı. Çevre bilincinin oluşmasını sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçerek gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.