Selçuklu'da mahalle muhtarlarıyla istişareler devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mahalle muhtarlarıyla 2023 yılı istişare ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

Selçuklu Belediyesinin başarısında önemli bir yer tutan istişare kültürü örneklerini vermeye devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu çerçevesinde belediye ile vatandaşlar arasında köprü olan muhtarlarla 2023 yılı istişare ve değerlendirme toplantılarına devam ediyor. Dış mahalle muhtarlarıyla görüşmelerini tamamlayan Başkan Pekyatırmacı merkez mahalle muhtarlarıyla ilçe genelindeki hizmetlerin işleyişi ile ilgili istişarelerini sürdürüyor. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve belediye başkan yardımcıları eşlik etti.

“Uyum ve iş birliği ile daha birçok güzel hizmete imza atacağız”

Türkiye Yüzyılı hedefiyle her alanda ürettikleri hizmetlere yenilerini ekleme gayretiyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla sahadayız ve hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz. Konya'da her alanda olduğu tüm kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz ve bu kurumların temel taşı olan muhtarlarımız mahallelerimizle belediyeler arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor. Bizim hizmetlerimizin mahallelerdeki işleyişinin geri dönüşünü muhtarlarımız aracılığıyla alıyoruz. Bu iletişim kanalı aracılığıyla da yeni hizmet planlamalarımıza yön veriyoruz. Muhtarlarımız ile uyumumuz hizmet kalitemize de katkı sağlıyor. Bugüne kadar çok iyi bir şekilde belediyecilik hizmetleri yürütmemizde bu koordinasyon da büyük ölçüde rol oynamıştır. Bundan sonra da edindiğimiz tecrübeyle, birlikte hareket etme ruhuyla ve uyumumuzla da inşallah ilçemiz ve şehrimiz için güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Ben tüm muhtarlarımıza mahalle temsilcilerimize sağladıkları katkıları ve istişare toplantılarına katılımları sebebiyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.