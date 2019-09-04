Selçuklu'da okullar yeni eğitim dönemine hazır

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin, temiz çevreye sahip mekanlarda eğitim almaları amacıyla okullarda başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından koordineli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı merkez ve dış mahallerdeki okulların fiziki koşulları iyileştirildi. Ayrıca çevre düzenleme ve temizlik çalışmaları yapılırken okullar da 2019-2020 eğitim öğretim yılına hazır hale getiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan altyapı çalışmaları kapsamında asfalt, parke ve bordür ihtiyacı tespit edilen okulların dönem öncesi tespit edilen fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde çok yönlü çalışmalar yürütüyor. Ekipler bu kapsamda Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Konevi İşitme Engelliler Ortaokulu ve Rebii Karatekin Ortaokulunda başladıkları çalışmaları tamamlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor. 4 ayrı ekibin 180 okulda, 4 arazöz ve 4 süpürgeli temizlik aracı ile gerçekleştirdiği çalışmalarda okul bahçeleri ve çevrelerinde köklü temizlik yapılıyor. Çalışmalarla eğitim yuvalarını günlük kullanan çocukların özellikle okul bahçelerindeki oyun zamanlarını ve etkinlikleri temiz bir çevrede gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda okul bahçelerindeki ağaçların ve bitkilerin bakımları yapıldı. Ekipler tarafından okul çevreleri kurumuş otlardan arındırılırken mıntıka temizliğinin ardından okul bahçeleri arasözlerle yıkandı. Yine okul çevrelerinde biriken çöp ve moloz yığınları temizlik araçlarıyla kaldırılarak okulların bulunduğu bölgelerin estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşması sağlandı.

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yönelik faaliyetlere her fırsatta destek olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bu kapsamda yeni eğitim öğretim dönemine başlamasına sayılı günler kala ilçemizde eğitim gören öğrencilerimizin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda okullarını kullanabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliğini gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha iyi fiziki koşulların oluşturulması için altyapı ihtiyacı olan okullarımızda fen işleri müdürlüğümüzce asfaltlama çalışmaları yapıldı. Kapsamlı olarak yürüttüğümüz çalışmalar ile okullarımızın yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıklı girmesini sağlıyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum" dedi.