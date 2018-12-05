Selçuklu'da örnek projeler hayata geçiriliyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı ile birlikte organize edilen "Gençler Elele Veriyor, Geleceğe Güvenle Bakıyor” isimli proje hayata geçirildi.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında, şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla destek sağlanan ve uygulama aşamasında olan projelerde sona doğru geliniyor. Toplam 66 projeden biri olan ve Fatih Kültür ve Eğitim Vakfına ait “Gençler Elele Veriyor, Geleceğe Güvenle Bakıyor” isimli 2 gün sürecek olan projenin açılış programı yapıldı. Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet Kılıç, Selçuklu Belediyesinin proje destek programları kapsamında “Gençler Elele Veriyor, Geleceğe Güvenle Bakıyor” isimli projenin gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"En önemli işimiz insana yatırım"

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültürel, sosyal ve eğitim programları ile toplumun sosyal yapısına katkıda bulunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, proje destek programının 3. yılında başarılı çalışmalar yaptıklarını, kamu yararını ilgilendiren konularda derneklere, vakıflara ve öğrenci topluluklarına destek verdiklerini belirtti. Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan projenin de anlamlı ve güzel bir konuyu ele aldığını söyleyen Başkan Pekyatırmacı, projenin günümüz gençliğine ve aile yapısına katkıda bulunacağını, bu amaçla desteklerinin artarak devam edeceğini dile getirdi. Gençlerin kendilerini yetiştirmesinin önemine vurgu yapan Pekyatırmacı, “Belediye olarak birçok iş yapıyoruz ama yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi işte burada olduğu gibi insana yaptığımız yatırımdır. Fatih Kültür Vakfı'nın organize ettiği programda bu projelerden biridir. Bu projeyle yurtta öğrenim gören öğrenci kardeşlerimizin kişisel gelişimleri, sosyal gelişimleri hem de bilişsel gelişimleri için bu proje çok büyük katkılar sağlıyor. İnşallah bundan sonra da katkı sağlamaya devam edecek. Bunun dışında şehrimizle ilgili, kültürümüzle ilgili bir takım bilgiler edinmiş olacaklar ve üniversite ile ilgili bilgiler edinmiş olacaklar bu projenin sonucunda. Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğrenim hayatları süresince kendilerini geliştirmeleri ve kişisel gelişimlerini en üst düzeyde tutmaları bizim birinci hedefimiz. Türkiye bulunduğu coğrafyada Anadolu topraklarında çok önemli bir yerde ve tarih boyunca bu önemini korumuştur. Bu sebeple ülkemiz üzerinde emelleri olan pek çok millet ve ülke bulunmaktadır ama biz bu toprakların sahibiyiz ve bu toprakların sahibi olarak da coğrafyada mevcut bulunan problemleri çözmek adına bizim milletimizden başka bir millet yoktur. Bu yüzden geleceğimizin teminatı gençlerimize çok iş düşmektedir bu anlamda da gençlere olan güvenimiz tam hamdolsun. Bu anlamda milli bilincimizi en üste seviyede tutmak adına gençlerimizin yetiştirilmesi, geleceğe hazırlanması anlamında vakıf ve derneklerimiz önemli faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Bu proje üzerinde emeği olan bütün vakıf yöneticilerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaları sonrası Eğitimci Yazar Uğur Ataseven ve Dilek Zekiye Kaşık'ın slayt eşliğindeki sunumları gerçekleşti. Gençlik ana temalı konuların temel alındığı, bütün ailelere ışık olacak aile, sevgi ve iletişim konularının değerlendirildiği eğitim seminerlerinin iki gün süreceği belirtildi. Programa, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Mehmet Kılıç ve vakıf temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.