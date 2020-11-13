Selçuklu'da Özalkent Kapalı Pazar Yeri açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve mevsim koşullarından etkilenmeden mahalle sakinlerine hizmet verecek olan Özalkent Kapalı Semt Pazarı açıldı.

Selçuklu Belediyesi açılışlarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcut semt pazarlarına ilave olarak mahalle sakinlerinin mevsim koşullarından etkilenmeden konforlu bir şekilde alışveriş yapacağı pazarlar ilçe genelinde yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Mahallesinde yapımı tamamlanan ve 6 bin 400 metrekare alana sahip Özalkent pazar yerinin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Mehmet Akif Mahallesi Özalkent Semt Pazarında gerçekleşen açılışa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyelerinin yanı sıra mahalle muhtarı ile vatandaşlar katıldı.

“Selçuklumuzda her yatırım ilçe sakinlerimizin konforu içindir”

Selçuklu'nun her anlamda en iyi hizmeti hak ettiğine dikkati çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Pandemi süreci nedeniyle ara verdiğimiz açılış programlarımıza geçen ay Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 4 adet okulumuza yaptığımız kapalı spor salonlarının açılışı ile başlamıştık. Akabinde Bosna Hersek Mahallemizde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerimizin ve Sancak Mahallemizde gençlerimizin hizmetine sunduğumuz Bisiklet ve Kaykay Parkı ile farklı mahallerimize kazandırdığımız 11 adet park açılışı ile devam ettik. Bu hafta başında da en büyük mahallemiz olan Yazır Mahallemize kazandırmış olduğumuz 4 bin 250 metre kapalı alana sahip Yazır Sosyal Tesisimizin açılışını yaptık. Bugünde yine hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda planladığımız ve yapımını tamamladığımız Özalkent Kapalı Pazar Yerimizin resmi açılışını yapıyoruz. 6 bin 400 metre kapalı alana sahip olan ve toplam maliyeti 5 milyon TL olan Özalkent Kapalı Pazarımızda hemşehrilerimiz dış hava şartlarından etkilenmeden huzur içerisinde alışverişlerini yapacaklar. Aynı şekilde esnafımızda rahat bir şekilde ürünlerini sergileyecekler. Tüm esnafımıza hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum” dedi.