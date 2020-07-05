Selçuklu'da sokak hayvanları unutulmuyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kış mevsimi ve pandemi sürecinde unutmadığı sokak hayvanlarını yaz sıcaklarında da su ve mama ihtiyaçlarını karşılayarak beslemeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ekipleri ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla il genelinde aşırı sıcaklardan dolayı zor durumda kalan sokak hayvanları için çalışma yapan Selçuklu Belediyesi ekipleri yem kaplarını doldururken su eksiklikleri de gideriliyor.

Belediye görevlileri şehrin birçok yerinde yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanları için yem dağıtıyor. İlçede bulunan parklara, yeşil alanlara ve muhtelif yerlere yiyecek ve su bırakan ekipler, kuş ve sokak hayvanlarının aşırı sıcak günlerde susuzluk ve açlıktan ölmesini engellemeyi amaçlıyor. Yemleme çalışmalarının yıl boyunca tüm mevsim koşullarında devam ettiğini ifade eden yetkililer, vatandaşların evlerde biriken küçük kırıntıları ve bir kap su ile birlikte müsait alanlara bırakmalarının uygun olacağını söyledi. İlçede bulunan 85 adet kedi besleme istasyonu, 21 adet köpek besleme istasyonu ve kuş besleme istasyonunun her gün aralıksız olarak yemleme çalışmasının yapıldığı ve sularının eklendiği bilgisi verildi.