Selçuklu'da sosyal tesisler ilçeye değer katıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve kısa süre önce hizmete giren Kosova ve Yazır Sosyal Tesisleri üye kaydı almaya devam ediyor.

Selçuklu'da örnek hizmetlerden olan sosyal tesisler ilçeye değer katarken, mahalle sakinleri için de önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce Kosova ve Yazır mahallesine kazandırılan sosyal tesisler üye kayıtlarını almaya devam ediyor. Mart ayında kullanıma sunulan Kosova Sosyal Tesisinden 500 üye yüzme ve fitness hizmeti alırken, Ağustos ayında kullanıma sunulan Yazır Sosyal Tesisinden ise 495 üye yüzme ve fitness hizmeti alıyor. Sosyal anlamda önemli bir açığı kapatan Selçuklu'daki sosyal tesisler, vatandaşların kolay ulaşabileceği ve gününü verimli bir şekilde değerlendireceği örnek mekanlar olmayı sürdürüyor. Toplamda 9 sosyal tesis, 2 spor salonu ve 2 yarı olimpik yüzme havuzu olmak üzere 13 tesiste,15 yaş ve üzerindeki vatandaşlar yararlanıyor. Ayrıca kullanıcılar yılın her döneminde kayıt yaptırarak sosyal tesislerden faydalanabiliyor.

“Hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de büyük önem veriyoruz”

Selçuklu'nun hem fiziki hem de sosyal inşası için heyecan ve gayretlerini hep taze tuttuklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugüne kadar ilçemizin birçok noktasına kazandırdığımız sosyal tesislere geçtiğimiz aylarda Kosova Sosyal Tesisimizi, son olarak da Selçuklu'nun en yoğun nüfusuna sahip Yazır Mahallesine Yazır Sosyal Tesisimizi kazandırdık ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. İlçemize önemli bir eser kazandırırken komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de büyük önem veriyoruz. Bu güzel hizmetlerden her yaştan tüm hemşehrimizin hizmet alması bizleri memnun ediyor. Ben bütün sosyal tesislerimize ve son olarak hizmete giren Kosova ile Yazır Sosyal Tesisimizden tüm hemşehrilerimizi hizmet almaya davet ediyorum. Selçuklu'daki tüm mahallelerimizde hemşehrilerimizle istişare kültürüne dayanarak yeni hizmetler yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu çerçevede yapımı ve planlamaları devam eden yeni tesislerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.