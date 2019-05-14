Selçuklu'da Teravih Buluşmaları sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Teravih Buluşmaları kapsamında İhsaniye, Aydınlık ve Beyhekim mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da Ramazan ayının bereketi her gün farklı bir mahallede gerçekleşen Teravih Buluşmaları ile devam ediyor. Ramazan ayının manevi ortamının en güzel şekilde yaşandığı buluşmalarda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı belediye hizmetlerini vatandaşlara anlatırken vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor. Başkan Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de yer aldığı Teravih Buluşmaları kapsamında İhsaniye Mahallesi Bardakçı Cami, Aydınlıkevler Mahallesi Mimar Sinan Cami ve Beyhekim Mahallesi Mustafa ve Adile Kağnıcı Cami'nde vatandaşlarla buluştu. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ahmet Pekyatırmacı mahalle halkının istek ve önerileri dinledi.

Ramazan ayının kendine özgü güzellikleriyle manevi dünyamıza zenginlik kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Onbir ayın sultanı Ramazan iftar, sahur ve teravihleri ile ayrı bir fazilet ve bereket taşıyor. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu ay bize sabrı, tefekkürü ve paylaşmanın verdiği huzuru yaşatıyor. Birbirimize olan muhabbeti daha da arttıran birbirimizin derdi ile daha çok hemhal olduğumuz bu ayda hep birlikte kıldığımız Teravih Namazları ile bu ayın manevi iklimine uygun olarak hemşehrilerimiz ile birlikte oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz buluşmalar ile Ramazan'ın güzelliklerini hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğin bereketini hep birlikte yaşadığımız Teravihler toplumumuzun daha çok kenetlenmesine vesile oluyor" dedi.