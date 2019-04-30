Selçuklu'da yaz spor okullarına büyük ilgi

Konya'da Selçuklu Belediyespor Kulübü yaz spor okullarında kayıtlar başladı. Yüzme ve cimnastik branşlarında kayıtlar tamamen dolarken diğer branşlarda kayıt alımı devam ediyor.

Selçuklu Belediyespor Kulübü yaz spor okullarında kayıtlar 29 Nisan Pazartesi günü başladı. Her yıl on birlerce çocuğun spor yapmak için tercih ettiği Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okulları, bu yıl yine büyük ilgi gördü. Sadece internet üzerinden gerçekleşen kayıtlarda yüzme ve cimnastik branşlarındaki ön kayıt kontenjanları tamamen doldu. 14 branşta faaliyet gösteren yaz spor okullarında, Yüzme, Cimnastik, Futbol ve Basketbol en çok ilgi gören branşlar oldu. Ulusal standartlara uygun 35 tesis ve 56 salonda yürütülen çalışmalarda, sporculara hijyenik şartlarda profesyonel antrenörler eşliğinde eğitim verilecek. Spor okullarında 2018 yılında 29 bin 266 sporcuya eğitim verilirken, birçok sporcu da lisanslı olarak Selçuklu Belediyespor Kulübü takımlarında yer aldı. Yaz spor okullarında eğitimler 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Yüzme, Tenis, Basketbol, Futbol, Voleybol, Cimnastik, Taekwondo, Wushu Kung-Fu, Kick-Boks, Judo, Karate, Güreş, Satranç ve Masa Tenisi olmak üzere toplam 14 branşta eğitim görecek olan sporcular, yüzmede haftada 2 gün, diğer branşlarda haftada 3 gün eğitim alabilecek. Selçuklu Belediyesi yaz spor okullarına kayıtlar internet üzerinden www.selcuklubelediyespor.com adresinden yapılabiliyor.