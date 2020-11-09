Selçuklu'da Yazır Sosyal Tesisi törenle açtı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak pandemi sebebiyle açılışı ertelenen Yazır Sosyal Tesisi düzenlenen törenle açıldı.

Yazır Sosyal Tesis binasında gerçekleşen törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Yazır mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

“Selçuklu'ya yatırımlarımızda değer katmaya devam edeceğiz”

Şehrin fiziki ihtiyaçlarının yanında sosyal yaşantısının gelişimine de aynı derecede özen gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin istekleri, talepleri ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla 4 adet okulumuza kazandırdığımız kapalı spor salonumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Sonrasında Bosna Hersek Mahallemizde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerimizin ve Sancak Mahallemizde gençlerimizin hizmetine sunduğumuz bisiklet ve kaykay parkı ile farklı mahallelerimize kazandırdığımız 11 adet parkımızın açılışını gerçekleştirmiştik. Bir haftalık bir aradan sonra bugün ilçemizin 70 bine yaklaşan nüfusu ile en büyük mahallesi olan Yazır Mahallemize kazandırdığımız ve pandemi sürecinden dolayı açılışını ertelediğimiz Yazır Sosyal Tesisimizin resmi açılışını hep birlikte yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Burada açılışını yapacağımız 4 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olan ve toplam maliyeti 9 milyon 500 bin TL olan sosyal tesisimizde emeklilerimizin faydalanabilecekleri emekli lokali, erkek ve bayanların farklı günlerde kullanabilecekleri kapalı yüzme havuzu, buhar odası ve sauna bölümleri, yine erkek ve bayanlar için iki ayrı fitness salonu, ayrı soyunma odaları, ayrı duş ve tuvaletler yer alıyor. Tesisimizde ayrıca anne adayları için doğuma hazırlık eğitiminin verildiği ebe ve gebe okulu bulunmaktadır. Pandemi sürecinden dolayı kapalı olan emekli lokalimiz şuanda bölgemizde faaliyet gösteren filyasyon ekiplerimize hizmet etmektedir. Bu vesileyle zorlu Kovid sürecinde fedakar bir şekilde görevini devam ettiren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, en kısa sürede sağlıklı günlere kavuşmak temennisiyle tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu

“Hemşehrilerimiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Yapılan tüm yatırımların Selçuklu'da yaşayan her bir ilçe sakinini rahat ettirmek için olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İnşallah önümüzdeki günlerde Buhara Mahallemizde yapımı tamamlanan sosyal tesisimizle birlikte Özalkent ve Kosova mahallelerimizde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerlerinin de açılışlarını yapmayı planlıyoruz. Gönül belediyeciliği ilkesiyle çıktığımız bu yolculukta hemşehrilerimize hizmet için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi sonlandırırken, Yazır Sosyal Tesisimizin mahallemize, ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, programı teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize şahsım ve belediyemiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah'a emanet ediyorum” dedi.

“Kurumlar arasındaki iş birliği ile vatandaşımız için hızlı çözüm üretiyoruz”

Konya'da kurumlar arasındaki iş birliğine vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “ Belediyeler olarak temel görevimiz olan alt yapı hizmetlerinin yanında mahallelerimizin tüm eksiklerini tamamlamak için yoğun bir gayret içindeyiz. Adeta açılış ve temel atma törenlere yetişemiyoruz. Belediye başkanlarımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu dönem özellikle birlik beraberlik ruhunun en yüksek olduğu zamanda tüm sorunları masaya yatırıp birlikte çözümler üretiyoruz. Bugün Yazır Sosyal Tesislerinin açılışını gerçekleştiriyoruz Yazır Mahallemize ve Selçuklumuza hayırlı olsun diyorum. Mimarisiyle içerisinde bulundurduğu fonksiyonlarıyla mahallede her yaştan insanımıza hizmet eden bir tesis hayata geçmiş oldu. Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı beyi tebrik ediyorum. Konya'da kurumlarımızın hepsinin iş birliği neticesinde o gün vatandaşımızın hangi problemi varsa hep birlikte çözmek için gayret ediyoruz. Pandemi sürecinde bu tesisin aktif olarak kullanılmasından da memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

“Örnek belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz”

Son haftalarda belediyelerin yaptıkları tesisleri bir bir açtığını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Güzel bir günde güzel bir haftanın güzel bir sabahında güzel bir faaliyetle birlikteyiz. ‘Aşkla çalışan yorulmaz' Hamdolsun tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Parti Belediyeciliğinin ürünlerini tek tek aldığımız günlerdeyiz. Gün geçmiyor ki her gün bir açılıştayız. Her gün bir temel atmadayız. Selçuklu Belediyemiz tarafından daha bundan birkaç hafta önce 4 okulumuza yapılan spor salonlarının açılışındaydık. Yine önceki hafta mahalle parkları ile bisiklet kaykay parkının açılışı yapılmıştı. Bugün de bu güzel tesisin açılışında birlikteyiz. Konya Belediyeleri olarak Türkiye'ye örnek bir belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz. İlçe belediyelerimizle Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde uyum içerisinde Konyamızın bin 150 mahallesine Büyükşehir Belediyemizle birlikte hizmet etmeye çalışıyoruz. Buradan Selçuklu Belediyemizi, Başkanımızı ve tüm belediye çalışanlarını kutluyorum. Hakikaten güzel bir tesis inşa etmişler. Emeği geçen tüm çalışanları kutluyorum. Bu tesisin mahalle halkı ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu tesisler tüm donanımıyla herkese hitap ediyor”

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, “Bu tür tesisler her yaştan insanımıza birçok faaliyetle kullanıcılarına ev sahipliği yapıyor ama son zamanlarda bir faaliyete daha ev sahipliği yapıyor ki biz bunu önemsiyoruz çok faydasını da görüyoruz. Mart ayından bu yana yaşadığımız pandemi sürecinde filyasyon ekiplerimiz gerekse denetim ekiplerimize ev sahipliği yapıyor. Bu işlerimizi öyle kolaylaştırıyor ki bu anlamda istesek de bulamayacağımız bir mekan. Bu tür tesislerin fazlalığı, işlevselliği her zaman işimize yarıyor bu özelliklerin ne zaman işimize yarayacağını bilmek imkansız. Biz de bunu bu süreçte fazlasıyla yaşadık. Yazır Sosyal Tesisimiz ilçemize hayırlı olsun. Başta Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve mesai arkadaşlarına bu yatırımları sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış duasının ardından tüm protokol Yazır Sosyal Tesisini gezerek incelemelerde bulundu.