Selçuklu'dan gençlere bir hizmet daha

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi okul dışı öğrenme ortamlarına bir yenisini daha ekledi. Faaliyete başlayan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi geleceğin donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sağlayacak.

Selçuklu Belediyesi'nin eğitime olan desteği artarak devam ediyor. Bugüne kadar ilçenin farklı noktalarına birçok okul dışı öğrenme ortamı kazandıran Selçuklu Belediyesi bunlara bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede faaliyetlerine başlayan Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi öğrencilerin farklı alanlarda gelişimine katkı sağlarken eğitime de değer katacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'la birlikte Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nde incelemelerde bulundu. Akademide yer alan atölyeleri tek tek gezen protokol üyeleri yürütülen çalışmalar hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Heyet öğrencilerle de yakından ilgilendi, onlarla sohbet etti.

“Gençlerimizi teknolojiyle geleceğe hazırlıyoruz”

Selçuklu'da okul dışı öğrenme ortamlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Resmi açılışını önümüzdeki günlerde yapacağımız Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi bizim için önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Atölyemize şu an Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde okullarımızdan öğrencilerimizi kabul etmeye başladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her yönden gelişimine katkı sunarak Milli Teknoloji Hamlesi'nde onların da yerini almalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda içerisinde robotik kodlamadan siber güvenliğe kadar 13 farklı atölyede gençlerimize okul dışı öğrenme faaliyetleri sunuyoruz” dedi.

Girişimcilik CBS ve Harita Okuma, Siber Güvenlik, Robotik Kodlama İHA-Mekatronik, Tasarım ve Üretim, Vefa Gençlik, Genç Kalemler Hitabet ve Yazarlık, Tarih, Hat Sanatları, Müzik, Fotoğrafçılık, Organik Oyuncak Üretimi, Moda Tasarım ve Takı Tasarım olmak üzere toplam 13 atölye yer alıyor.