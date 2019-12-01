“Selçuklu'dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi açıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından “Selçuklu'dan İzler” Plastik Sanatlar Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, “Bugün burada ‘Kültür Varlıklarının Geleceğe Taşınmasında Kent Vizyonu' ana temalı bir panelimiz olacak. Ve bu panele; Selçuk Üniversitesinden, Hacettepe Üniversitesinden, Başkent Üniversitesinden çok değerli hocalarımız katılacaktır. Tabii Selçuklu ve Konya konulu olduğu için sergimizde ‘Selçukludan İzler' başlığı adı altında açıldı. Bu konuda proje koordinatörü Siret Uyanık'ın bize çok büyük destekleri oldu. Düzenleme Kurulu adına Siret Uyanık'a teşekkür ederim. Sergimizin açılışının hayırlı olmasını diler, bütün katılımcılara geldikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından Küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran ve Siret Uyanık'ın yaptığı “Selçukludan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi, kurdele kesimiyle ziyaretçilere açıldı. “Selçukludan İzler” Plastik Sanatlar Sergisi, 29 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen programa; Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zühal Türktaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Dönmez, panelistler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.