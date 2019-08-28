Selçuklu'dan, kitap okumaya büyük hizmet

Konya'da öğrencilerin yaz tatilini en iyi değerlendirdikleri merkez Selçuklu İlçe Belediyesine ait kütüphaneler, çocuklara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığını kazandırıyor.

Türkiye'de en çok kütüphane sayısı ve kitap okuru ile öne çıkan Konya'da, 7'den 70'e her bireye hizmet veren Selçuklu Belediyesine ait kütüphanelerde günlük ortalama 2 bin kitap değişimi yapılıyor. İlçenin farklı bölgelerine kazandırdığı kütüphaneler vasıtasıyla her geçen gün yeni kitap dostlarına ulaşan Selçuklu Belediyesi, kütüphanecilik faaliyetlerine büyük önem veriyor. Kütüphaneler yıl boyunca olduğu gibi tatil döneminde de kitap okumak isteyenlerin adresi olmaya devam ediyor. Selçuklu'da 78 kütüphanede 430 bin kitap sayısı ile okurlara hizmet sunuluyor. 141 bin üyesi bulunan kütüphanelerde okuma salonu ücretsiz internet hizmeti ve ödünç kitap alma hizmeti sunulurken kütüphanelerden günlük ortalama 8 bin kişi faydalanıyor.

“Yaz tatili, kitap dostları için en iyi dönem”

Tatilin kitap okumak adına ayrı bir fırsat olduğuna vurgu yapan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Amacımız öğrencilerimizin ve Selçuklu'da yaşayan halkımızın kendisine en yakın mekanlarda kitaba ulaşmasını sağlamak ve kütüphanelerimizi sürekli güncelleyerek süreli yayınları takip ederek onların bilgiye ulaşımını sağlamak. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaplarla tanıştırılması ve onlara bu alışkanlığın kazandırılması gerekiyor. Kütüphanelerimiz tatil döneminde de hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Kütüphanelerimizin hepsinde internet bağlantılı bilgisayarlarımız bulunuyor. Başta öğrenciler olmak üzere tüm kitapseverleri inceleme ve araştırmalarına olanak sağlayan bu hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyorum” dedi.

"Kütüphane sayımız 78'ye ulaştı"

Kütüphanelerin bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kütüphanelerin geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu vurguladı. Eğitime olan desteklerinin her alanda artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İlçemizde kütüphanelerimizden istifade eden güzel bir okur kitlesi var. Bu bağlamda öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar. Belediyemiz öncülüğünde başta okullarımızda olmak üzere yeni ihtiyaç olan yerlere kütüphane kuruyoruz. İlçemizde 58 yerde mevcut olan kütüphane sayımız 78'ye yükseldi. Şu an kütüphanelerimizde 140 binin üzerinde üye sayımız mevcut ve toplamda 430 bin kitapla hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimizde günlük ortalama 2 bin kitap değişimi yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Talep edilen kitaba kolayca ulaşım sağlıyoruz"

İletişim araçlarındaki değişim ve ilerlemelere rağmen kitapların insan yaşamındaki önemini koruduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, çocuklara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunduğunu söyledi. Başkan Pekyatırmacı, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıyoruz. Selçuklu'da her yaştan öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en nitelikli kütüphanesi olan çocuk kütüphanemiz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor"

Türkiye'nin en nitelikli çocuk kütüphanesini, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı ile birlikte yürütülen proje kapsamında faaliyete sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal gelişim merkezi niteliğinde fonksiyonlara sahip olan çocuk kütüphanesinin donanım ve işlevleriyle bir kütüphanenin ötesinde tasarımı bulunduğunu belirtti.

Kütüphanenin çocukların bilgi, kültür, eğlenme ve ruhsal gelişimlerini olumlu etkileyecek, becerilerini artıracak kapasitede olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Çocuk kütüphanemiz 4-10 yaş grubu çocuklar için gerçekleştirilen kendi yaş gruplarına uygun arkadaş ortamlarının sağlandığı nitelikli bir projedir. Çocuklarımızın küçük yaşta kütüphane ve kitapla tanışmasını sağlamaya yönelik mekanlar oluşturulmuştur. Çocuk Kütüphanesi kapsamında; Geleneksel Türk Oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri bir mekan olarak planlanmıştır. Çocukların birlikte ve bireysel zeka oyun alanları planlanmış, kitap, dergi ve diğer basılı ve dijital yayınların temini sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.