Selçuklu'dan Sıfır Atık Projesine Tekstil Atık Kumbarasıyla destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına 10 adet eski ve kullanılmayan giysilerin bırakılabileceği “Tekstil Atık Kumbaraları” yerleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hayata geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri içinde atıkların kontrol altına alınması hedefleri doğrultusunda gelecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile yaşanılabilir dünya bırakılmasını hedefleyen Selçuklu Belediyesi, bugüne kadar sürdürdüğü geri dönüşüm faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği " Tekstil Atık Kumbaraları” projesini ile dünyayı en çok kirleten atık türleri arasında yer alan tekstil atıklarının geri dönüşümünü için de çalışma yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen proje ile ilçenin 6 farklı noktasına 10 adet tekstil atık kumbarası bırakıldı. Kent Plaza AVM, Kule Site AVM, Novaland AVM, M1 Konya AVM ve Kızılkaya İş Merkezi'ne bırakılan kumbaralar ile ilçe sakinlerinin eski ya da giymedikleri giysi, ayakkabı, aksesuar ve tekstil eşyalarını kumbaralara bırakarak temiz çevre ve geri dönüşüme katkıda bulunması hedefleniyor. Proje kapsamında kumbaralarda toplanan tekstil ürünleri çevreye hiçbir zarar ve kirlilik vermeden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından toplanarak, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinizde biriktirilecek. Selçuklu Belediyesi, ilerleyen süreç içerisinde de site içleri ve cadde, sokak üzerlerine de giysi atığı kumbaraları bırakılarak uygulama ilçe genelinde yaygınlaştırılacak.