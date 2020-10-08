Selçuklu'ya 9 yeni mahalle parkı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 9 yeni mahalle parkı ile mahallelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ilçede yeşil dokuyu artırıyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede bulunan mahalle parklarında çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında Selçuklu Belediyesi 9 yeni parkı mahallelere kazandırarak vatandaşların hizmetine sundu. Selçuklu Belediyesi Hocacihan Mahallesi Özev Sokakta 4 bin 429, Kılıçarslan Mahallesi Taşlıyol Sokakta 5 bin 800, Beyhekim Mahallesi Abdullah Ulubay Sokakta 8 bin, Akşemsettin Mahallesi Pınarbaşı Sokakta 7 bin 237, Buhara Mahallesi Pazaryolu Sokakta bin 436, Sancak Mahallesi Zümrüt Sokakta 7 bin 785, Buhara Mahallesi Ammar Sokakta bin yüz, Parsana Mahallesi Horasan Sokak ve Taşerler Sokakta 2 bin 430 ve 6 bin 240 metrekare olmak üzere içerisinde bisiklet ve kaykay parkuru bulanan ve toplam 45 bin metrekare büyüklüğündeki 9 parkı mahallelere kazandırdı.

“Geleceğe daha yeşil bir Selçuklu bırakmak istiyoruz”

Selçuklu'nun pandemi sürecinde de yeşile büründüğünü belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu yeşiliyle güzel olacak. Gelecek nesillere daha yeşil bir Selçuklu bırakmak istiyoruz. Bu nedenle de her yıl daha fazla üstüne koyarak Selçuklu'yu yeşillendiriyoruz. Mahalle parklarımız apartmanların arasında insanların rahat bir nefes alabileceği bir alan oluyor. Bu yıl Mahallelerimize 9 yeni mahalle parkı kazandırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu çalışmalarımız devam edecek ve mahallelerimiz daha yeşil bir görünüme bürünecek” şeklinde konuştu.