Selçuklu'ya rekor sayıda kütüphane

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 58 olan kütüphane sayısına 19 yeni kütüphane daha ekleyerek kısa sürede ilçeye kazandırdığı kütüphane sayısını 77'ye ulaştıracak.

Türkiye genelinde en fazla kütüphane ve kitap sayısı ile öne çıkan belediyelerden biri olan Selçuklu Belediyesi, 58 olan kütüphane sayısına 19 kütüphane daha ilave ediyor. İlçe genelinde kitap dostları için toplam 77 kütüphanede hizmet vermeye hazırlanan Selçuklu Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre “kütüphane kullanılan iller” arasında birinci seçilen Konya'da geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

"Selçukluyu geleceğe hazırlıyoruz"

Kütüphanelerin bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kütüphanelerin geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu vurguladı. Eğitimi olan desteklerinin her alanda artarak devam ettiğini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İlçemizde kütüphanelerimizden istifade eden güzel bir okur kitlesi var. Bu bağlamda öğrencilerimiz de kütüphanelerimizden dolu dolu istifade ediyorlar. Belediyemiz öncülüğünde başta okullarımızda olmak üzere yeni ihtiyaç olan yerlere kütüphane kuruyoruz. İlçemizde 58 yerde mevcut olan kütüphane sayımız yakın bir zamanda 77'ye yükselecek. Şu an kütüphanelerimizde 117 binin üzerinde üye sayımız mevcut ve toplamda 407 bin 438 kitapla hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimizde günlük ortalama 2 bin kitap değişimi yapılmaktadır” dedi.

“Her yaştan öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz istediği kitaba kolayca ulaşabilir"

İletişim araçlarındaki değişim ve ilerlemelere rağmen kitapların insan yaşamındaki önemini koruduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, çocuklara küçük yaştan itibaren en güzel tutku olan okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirerek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kitap dostu olmaları için önemli sorumluluklar taşıyoruz. Selçuklu'da her yaştan öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin kitaba ulaşması için kütüphanelerimizi yaygınlaştırdık. Bu çerçevede çok güzel bir noktaya geldik. Biliyoruz ki geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si ancak eğitimli, donanımlı ve okuyan bir nesilden geçiyor” diye konuştu.