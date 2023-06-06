Selçuklu'ya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü iş birliğinde Yazır Mahallesine kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliğine bir yenisini daha ekliyor. Yazır Mahallesine kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Binası için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

“Yeni sağlık yatırımımızdan toplumumuzun her ferdi faydalanabilecek”

Selçuklu için çok önemli bir projenin protokolünde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuza yeni bir sağlık hizmetini daha hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle birlikte ortak protokol çerçevesinde şehrimize kazandırmış olacağız. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bizim için önemli bir proje. Selçuklu Belediyesi olarak özellikle üzerinde durduğumuz Aile Gelişim Merkezi Projemizin de inşallah bileşenlerini oluşturacak. Çünkü toplumumuzdaki her kesimden insanın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği, belli alanlarda danışmanlık hizmetini alabileceği, belli alanlarda yine rehabilitasyon hizmetlerini alabileceği merkezlere özellikle ihtiyaç duyuyoruz. Bu manada biz toplumumuzun her kesimine erişmek tüm insanlarımıza hizmet verebilmek anlamında Aile Gelişim Merkezi Projesiyle birlikte hem okul dışı öğrenme ortamlarında hem Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde hem Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bütün insanlarımıza dokunmak istiyoruz. Bu manada bugün protokolünü yapacağımız ve inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğimiz bu iki projemiz bizim Aile Gelişim Merkezi Projemizin de önemli bileşenlerini oluşturmuş olacaklar. Burada Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle güzel bir iş birliği yapıyoruz. Milli Emlak'a ait olan alan üzerinde Selçuklu Belediyesi olarak binaların yapımını gerçekleştireceğiz ve binaların yapımını gerçekleştirdikten sonra da yine yapım maliyeti karşılığında Milli Emlak'a ait olan arsalardan belediyemize verilecek. Böylelikle daha sürdürülebilir bir hizmeti sağlamış olacağız. Bu manada ben özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüze sundukları katkılardan burada teşekkür ediyorum. Tabii ki il sağlık müdürlüğümüz sağlık alanında bütün şehrimizin tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde çok önemli hizmetler yapıyorlar. Sağlık alanında artık çok çok ileri bir noktadayız ülke olarak da, şehir olarak da. Konya olarak da örnek işler yapıyoruz. Bu anlamda il sağlık müdürümüze de hem sundukları katkılar hem de yaptıkları çalışmalarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bu protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Biten sağlık yatırımlarımızın yakında açılışlarını gerçekleştireceğiz”

Selçuklu'daki güncel sağlık yatırımlarına da değinen Başkan Pekyatırmacı, “Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o bölgede hem aile sağlığı merkezlerinin yapımıyla ilgili hem de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının yapımıyla ilgili hem hayır severlerimizle, hem kurumlarımızla iş birliği içerisinde projelerimizi devam ettiriyoruz. Yakın zamanda Hocacihan, Yazır ve Kılıçarslan Mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştirmiştik. Yine yapımını tamamladığımız Bedir Aile Sağlığı Merkezimiz faaliyetine başladı. Ardıçlı'da yapımını artık son noktaya getirdiğimiz Aile Sağlığı Merkezimizin de çevre düzenleme işlerini şu anda devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde her iki aile sağlığı merkezimizin de resmi açılışlarını yapacağız. Bu protokoller çerçevesinde yine farklı mahallelerimizde hem 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızın hem de aile sağlığı merkezlerimizin yapımı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla birlikte de devam ediyor” İfadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik de Selçuklu'ya sağlık hizmetlerinde önemli katkı sunacak tesisin hayırlı olması temennisinde bulunarak yatırımların gerçekleşmesine emeği geçen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

“Çok detaylı ve güzel bir hizmet olacak”

Konya'nın sağlık açısından son beş yılda çok güzel bir ivme yakaladığını ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “İvme de tabii belediyelerimizin katkısı çok büyük. Her zaman yanımızda. Gerek arsa temini, gerek binaların yapımı, gerek çevre düzenlemesi açısından her zaman bizlere kolaylık gösteriyorlar. Bugün de hayırlı bir vesile ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle ev sahipliğinden için başkanımıza teşekkür ediyorum ve katkılarından dolayı da Çevre Şehircilik İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu arada bugünkü tesislerimiz çok özellikli tesisler. Gerçekten Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz, baştan beri projesiyle birlikte çalıştığımız Beyhekim Psikiyatri Bilim dalındaki hocalarımızla birlikte projesini olgunlaştırdığımız bir proje. Burada kronik ruhsal hastalığı olan ve ağır tedavi gören hastalarımızın taburcu olduktan sonra topluma kazandırılması ve hayata adaptasyonu açısından buralar çok büyük fonksiyonlar görecekler. Burada el uğraş becerileri geliştirilecek, zanaat kazanmaları sağlanacak, müzik yetenekleri geliştirilecek. Bu ve benzeri işlerle bu hastalarımızın hayata adaptasyonları sağlanmış olacak. Bu açıdan gerçekten sıfırdan TRSM Projesi olarak birlikte yapılan nadir projelerden biri oluyor. Tabii ikinci özellikli projemiz de Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin özelliği hasta olmadan hastalıkların kontrolü amacıyla planlanan bir tesis. Bu da Sağlık Bakanlığımızın son dönemlerde önem verildiği bir hizmet. Selçuklu Belediyemiz zaten bize yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye örnek bir Sağlıklı Hayat Merkezi kazandırmıştı ve biz gerçekten hem bakanlığımızdan hem Konya dışından gelenlere gezdirdiğimiz örnek bir yer olarak gösterdiğimiz bir projeydi. İnşallah burası da yine bağımsız çok güzel bir Sağlıklı Hayat Merkezi olacak. Burada sosyal çalışmacılarımız, diyetisyenimiz, psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, çocuk gelişimcilerimiz vatandaşlarımıza sağlıklı hayat açısından ne gerekiyorsa bilgilendirmeleri yapacaklar ve destek olacaklar. Ayrıca kanser taramaları da buralarda yapılacak. Bu da çok çok önemli. Yine kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri de koruyucu sağlık hizmetleri de burada verilecek. Çok detaylı ve güzel bir hizmet olacak. Görüldüğü gibi ülkemiz sağlık açısından artık standardın üzerine çıkmış durumda ve gelişmiş ülkelerdeki standartlarda vatandaşlarımıza hizmet verme adına çok güzel işlere imza atmaktayız hep birlikte. Tabii sağlık tesislerinde en önemli işlerden birisi de vatandaşlarımızın olması. Bu tesislerin yapılacağı yerler de gerçekten Selçuklu ilçemizde çok kolay erişilebilir ve vatandaşlarımızın kolaylıkla hizmet alacağı merkezler. Bu da önemli. Bu nedenle de özellikle yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürümüze ve belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. El birliğiyle yola devam ediyoruz. Allah hayırlı etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu'ya kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi toplam 4699 metrekare alandan oluşacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi içerisinde 1 adet spor salonu, 4 gözlem ve tedavi odası, 1 psikolog odası, 1 ekip odası, 1 sosyal görüşme odası, 1 kütüphane, 9 atölye, 1 çok amaçlı salon, 1 doktor odası yer alacak. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ise 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet röntgen odası, 1 kan alma odası, 1 adet mamografi odası, 1 adet laboratuvar, 2 adet üreme sağlığı ve muayene odası, 1 adet ketem odası, 1 adet üreme ve ketem danışma odası, 1 adet USG, 1 adet gebe sınıfı 1 adet acil müdahale odası, 1 adet fiziksel aktivite koçu, 2 adet sigara bırakma odası, 3 adet fiziksel aktivite alanı -fizyoterapist, 1 adet podolog, 2 adet diyetisyen, 1 adet ağız ve diş sağlığı, 1 adet ergoterapist, 2 adet psikolog, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet çocuk gelişim odası ve 1 adet hasta eğitim odası ile vatandaşlara hizmet verecek.

Selçuklu'nun sağlık alanında önemli bir eksiğini giderecek olan merkezin yapımı için Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik katıldı.