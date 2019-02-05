SELÇUKSEM'den Almanya çıkartması

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM) ve Avrupa İslami Toplum Milli Görüş-İlim Derneği (IGMG) işbirliğiyle Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Uzaktan Eğitim Medya Akademisi' programı sertifika töreni gerçekleşti.

SELÇUKSEM öncülüğünde gerçekleştirilen bu organizasyonda Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Üniversitemiz bünyesinde 8 üniversitenin kurulmasına öncülük etmiş bir üniversite konumundadır. Buna rağmen 77 bin öğrencimizle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Selçuk Üniversitesi olarak verimli ve üretken yapımızla ülkemize ve insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Elbette bu organizasyonun gerçekleşmesinde Sürekli Eğitim Merkezimizin büyük katkısı var onlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Medya Akademisi başlığı altında eğitmenlerimiz bilimsel anlamda ortaya koydukları deneyimlerini sizlerle paylaşmış ve bu noktada katılımcıların sürekli maruz kalınan medya mesajlarına karşı daha seçici, eleştirel ve sağlıklı bir bakış açısı geliştirmelerine katkı sunmuşlardır” dedi.

SELÇUKSEM Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, merkez ve yürütülen eğitim ve faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Gülnar, “Merkez olarak insanların iş hayatlarında yeni tecrübe ve beceriler kazanmaları için gerek sosyal gerek teknik gerekse iletişim alanında 7'den 70'e pek çok eğitim organize ediyoruz. Selçuk Üniversitesinin vizyonunda yer edinen bir dünya üniversitesi olma ve uluslararasılaşma kavramına bizlerde çok önem veriyoruz ve bu anlamda da iki önemli çalışmayı hayata geçirdik. Bunlardan birincisi Avrupa Sürekli Eğitim Merkezler ağına dahili olmamızdı. Bununla da yetinmedik dünyanın önde gelen Uluslararası Bağımsız Eğitim Akreditasyon ve Yetkilendirme Kuruluşu olan Pearson ile uzun bir denetim süreci geçirdik ve Pearson tarafından akredite edildik. Bu iki süreçte bizim için oldukça önemliydi. Bize bu konuda desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere SELÇUKSEM'de birlikte görev yaptığımız ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Medya Akademisi Programı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Gülnar, “Medya Akademisi Eğitim Programı, günümüzde giderek çeşitlenen ve yaygınlaşan farklı medya alanlarında bireylerin medya içeriklerini toplumsal, siyasal ve ideolojik olarak değerlendirebilme, kişisel ve toplumsal anlamda farklı medya ortamlarına içerik oluşturup, yayınlayabilecek donanımlı bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, özellikle medya, kültür ve siyaset alanı başta olmak üzere yeni medya ve internet teknolojilerini ve onun üzerine kurulu etkileşimli medya modellerini temel alan çok sayıda ders, programda yer almaktadır. Program kapsamında katılımcılara bir adet üniversitemizin bir adette yurtdışında diledikleri ülkede kullanabilmeleri için uluslararası olarak akredite edilmiş Pearson sertifikası olmak üzere çift sertifika verildi. Bunu da özellikle belirtmek isterim” dedi.

Etkinlikte Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, ‘İnsanoğlunun Bilgi Kaynakları ve Geçmişten Geleceğe Üniversiteler' konulu Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mete Kazaz ise, Medya Akademisi programının sertifika töreni ve son ders programı kapsamında 21.yüzyılda medyanın dönüşümü ve algıların yönlendirilmesi konusunda katılımcıları bilgilendirici sunum yaptı. Ardından 160 saatlik ‘Uzaktan Eğitim Medya Akademisi' eğitimlerini başarıyla tamamlayan 54 kursiyere sertifikaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Almanya ziyaretleri kapsamında Dortmund'da HRW Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği alanında Profesörlük unvanı alan Prof. Dr. Fatih Gedikli'yle uzaktan eğitim ile ilgili işbirliği ziyaretinde bulunuldu. Ayrıca Lüksemburg`da Avrupa Birliği uyumlaştırma programları çerçevesinde Eğitim Projeleri Geliştirmeye yönelik olarak yerel otorite ve akademisyenleler bir dizi görüşmeler de gerçekleştirildi.

Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleştiren törene, Selçuk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Avrupa İslami Toplum Milli Görüş Teşkilatı- İlim Derneği Genel Başkanı Kemal Ergun, Sürekli Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mete Kazaz, Dr. Öğretim Üyesi Murat Aytaş ile sertifika almaya hak kazanan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.