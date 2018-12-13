Selçuk'ta, 10. Türkiye İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri sempozyumu

Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri” sempozyumu düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarlığı ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle, “10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri” sempozyumu gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda konuşan ve 10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumuna ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, “Selçuk Üniversitesi olarak kardeş ülke İranla kültürel bağlamda neler yapabiliriz? Diye düşündük. Yüksek lisans, doktora ve öğrenci değişim programlarıyla ilgili görüşmelerimiz oldu. Bölgenin güçlü üniversitesi olarak iranla ilişkilerimiz son derece gelişmiş bir şekilde devam edecek, öğrenci değişimini sağlayacağız. Kültürel programların, son derece önemli olduğuna inanıyorum. Elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Başarılı bir sempozyum geçmesini diliyorum” dedi.

“Türk-İran bağlantısı siyasi zincirden ibaret değil”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, “10. İran Türkiye İlişkileri sempozyumunu sizlerle bir kez daha paylaşmaktan dolayı mutlu olduğumu paylaşmak isterim. Hazreti Peygamber, ‘ben ibadetin çok olanından ziyade devamlı olanını severim' diyor. Bu yaptığımız bilimsel çalışmayı da bir ibadet olarak telakki edecek olursak devamlılık arz eden, bu iş geleceğe ışık tutacak faydalı faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.İran ile Türkiye dünyanın ve bölgenin vazgeçilmez ağırlıklı ülkelerinden ve devletlerindendir. Ne tarafından bakarsanız bakın, tarihe çok derin hatlarla bağlı iki devletten ve milleten söz ediyoruz. Türkiye açısından İran tarihi derinlik göz önünde bulundurulduğunda ne Yunanistan ne Rusya ne Ukrayna ne de diğer komşular hiç biri daha öteye gitmiyor.Türk ve İran bağlantısı yıllar içerisinde sadece siyasi zincirden ibaret değildir. İki milletin bağlantılarında elbette kültürün, edebiyatın ve fikir şahsiyetlerinin de bu sağlam bağ içerisinde çok büyük rolleri olmuştur” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler pekiştirilmeli”

Türkiye İran arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çizen İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade de, “10. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu gibi sempozyumların ülkelerin gerçek yüzünü tanımaya neden olur. Gençlerimizin, bu sempozyumları takip ederek iki ülkenin gerçek yüzünü okuyup öğrenmeleri gerekiyor. Umarım, bu sempozyum başarılı olur. 20 sene boyunca sempozyumu yürüten ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise, “Etrafınıza şöyle bir göz gezdirdiğinizde gerçekten coğrafyamızda tarihi kökleri, kurdukları medeniyet ve kültür itibariyle Türkiye'nin yani Osmanlı Devleti'nin tarihi mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve kendisi de bir zamanlar bugünkünden çok daha büyük bir devlet olan İran Devletinin 21. yüzyılın başında bulundukları siyasi yapı itibariyle, çok farklı bir manzara arz ettiklerini ifade etmek gerekir. Ön yargılardan ve zihnimize dayatılan kalıplardan çıkıp Türkiye ve İran'ı başka gözle görmeliyiz. Bu toplumların dinamiklerini, sosyal hakikaten, tarihi, kültürel manevi değerlerini, öğrenmeyi ve geniş kültürel ilişkileri döndürmeyi mutlaka gerçekleştirmek durumundayız. Bunun için en önemli görev kültür insanlarına düşüyor. Her iki ülkede de çok ciddi kültürel potansiyellerimiz var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyetler arasında hediye takdimi gerçekleştirildi.

“Belgelerle Türk- İran İlişkileri” sergisi açıldı

Sempozyum açılışının ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının “Belgelerle Türk- İran ilişkileri” sergisinin açılışı yapıldı.

Sempozyuma Türkiye'den ve İran'dan katılan 37 bilim insanı, geçmişten bugüne Türk-İran ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapacak. 14 Aralık tarihine kadar 10 oturumda, Türklerin ve İranlıların ortak tarihinde edebiyat ve felsefe gibi kültürel etkileşim alanları, iki halkın İslam medeniyetine katkıları, tarih boyunca yaşadıkları çatışmalar ve kurdukları ittifaklar konuşulacak. Sempozyumda iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği de ele alınacak. Bu yıl, 7-17 Aralık tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek olan Hazreti. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) içerisinde gerçekleşecek olan sempozyumda katılımcılar, iki toplumun ortak değeri olan Hazret, Mevlana ve Mevlevilik kültürünü de anma törenlerinin atmosferi içerisinde değerlendirme fırsatı bulacak.

Gerçekleştirilen sempozyuma, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Müsteşarı Mahmut Sıtkızade, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.