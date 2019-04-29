Selçuk'ta 2. Marka Festivali başladı

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Festivale; Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Karaçor, Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, Öğr. Gör. Arzu Kazaz, Doç. Dr. İmran Aslan, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

MarkaFest ekibi adına konuşan Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Doğuş Savun, “96 kişilik bir ekiple bu senenin başından beri siz seyircilerimize sektörel bazda büyük katkılar sağlayabilecek bu etkinliğimiz için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya başladığımız ilk günden bugüne gelene kadar heyecanımız katlanarak artmaya devam etti. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen kıymetli sponsorlarımızın her birine tek tek çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, “Reklamcılık bölümümüzün ve fakültemizin en önemli gördüğüm etkinliklerinden bir tanesi sıklıkla vurguluyorum reklamcılık bölümümüz en genç en son kurulan bir bölümümüz olmasına rağmen yapmış olduğu etkinliklerle özellikle bu Marka Festivali ile çok ciddi bir biçimde göz dolduruyor. Markalaşma yolunda giden bu etkinlik gerçekten büyük bir övgüyü, alkışı hak ediyor” dedi.

Proje Yöneticisi Doç. Dr. Aşina Gülerarslan Özdengül, “İnsanoğlu yaklaşık 6 bin yıldır öykü yazıyor. Duvar resimleriyle başlamıştır insanoğlu öyküsünü yazmaya duvar resimlerinde av hikayelerini yazdığımız öyküleri şu an da facebook ve instagram sayfalarımızda yazıyoruz. Yani öykü yazmaya devam ediyoruz biz bu öyküye başlarken de ilham verici bir öykümüz olsun istedik ve kıymetli arkadaşlarla birlikte geçen yıl bu öykünün ilk satırlarını yazdık. Bu öykünün her bir cümlesinde hepinizin konuşmacı konuklarımızın sponsorlarımızın, öğretim üyesi arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin çok kıymetli katkıları var. Gökten 3 elma düşmüş biri anlatana, biri dinleyene, bir diğeri de bu öyküyü beraber yazdığımız sevgili arzu hocam ve Reklamcılık 4. Sınıf öğrencilerine” şeklinde konuştu.

İş Bankası Pazarlama İletişimi Birim Müdürü Seçil Ünlüsoy Taşarkan “Dijital Çağda Dijital Pazarlama” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sponsor olan firmalara ve sektör temsilcilerine plaket takdim edildi. Festival 2 gün boyunca marka sunumları ve çeşitli sürprizlerle devam edecek.