Selçuk'ta “26'ncı Spor Şenliği” başladı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “26'ncı Spor Şenlikleri” başladı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut yaptığı konuşmada, “Bizler çocuk yaşlarımızdan bugüne ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' ilkesiyle büyüdük. Vücudumuz sağlam olacak ki kafamız çalışsın. Vücudumuz sağlam olacak ki derslerimiz veya işlerimiz yolunda gitsin. Bununda tek yolu spordan geçiyor. Yine bizler, çocukluğumuzdan bu tarafa ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözleriyle büyüdük. Dolayısıyla bizler, öğrencilerimizde bu üç özelliği hem zeki hem çevik hem de ahlaklı olmalarını bekliyoruz. Program kapsamında diğer spor branşlarıyla birlikte yaklaşık 130 takım, toplandığında bin 560 spor gönüllüsü burada mücadele edecek. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ulusal ve uluslararası alanda üniversiteyi ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu (SÜHOT) tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi büyük alkış topladı. Gösterinin ardından Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri ve Selçuk Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli takımlarının “Futbol Dostluk Müsabakası” maçı Deniz Çoban'ın hakemliğinde gerçekleştirildi. Maçı, 6-3'le TÖMER öğrencilerinin takımı kazandı.

Program plaket, kupa ve madalya takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. 26'ncı Spor Şenliği, basketbol (19 Mayıs Spor Salonu), voleybol (75'nci Yıl Spor Salonu), ve futbol (15 Temmuz Stadyumu) müsabakaları 30 Nisan'a kadar devam edecek.

15 Temmuz Stadında düzenlenen programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Özdemir Koçak, Genel Sekreter İbrahim Halıcı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, daire başkanları, akademik ve idari personelin yanında çok sayıda misafir katıldı.