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Selçuk'ta 5. Geleneksel Afrika Günü kutlandı

Selçuk Üniversitesi Afrika Kültürünü Tanıtma ve Araştırma Topluluğu (AKTAT) ve “AFROKONYA” tarafından “5.

Geleneksel Afrika Günü” programı düzenledi.


5. Geleneksel Afrika Günü programı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Programa 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AFROKONYA Başkanı Younous Congolais, “Her zamanki gibi bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. ‘Afrika Günü' bizim için çok güzel manalara geliyor, bizim kültür günümüzdür, kutlamamız ve kendi kültürümüzü yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden her sene mayıs ayında bu programı düzenliyoruz” diye konuştu.


Açılış konuşmasının ardından, Afrika tanıtım videosu, şiir dinletisi, şarkı performansı, kıyafet gösterisi, modern danslar, bilgi yarışması ve hediye çekilişi gerçekleştirildi.


Renkli görüntülere sahne olan “5. Geleneksel Afrika Günü” izleyiciler tarafından büyük beğeni gördü. Ödül töreninde ise yarışmada kazananlara ödül takdim eden 20. Dönem Konya Milletvekili Abdullah Gencer, bu tarz etkinliklerin ülkemizdeki önemine değindi.


Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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