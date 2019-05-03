Selçuk'ta “5'inci Uluslararası Mevlana Sempozyumu” yapıldı

Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya gelişlerinin 791'inci Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ve İran Suruş-ı Mevlana Sanat ve Kültür Enstitüsü tarafından “Hazreti Mevlana ve İrfani Göç” başlıklı “5'inci Uluslararası Mevlana Sempozyumu” gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle Hazreti Mevlana'nın engin hoşgörüsü ve muhabbetiyle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hz. Mevlana ve Ailesinin Konya'ya gelişlerinin 791'inci yıl dönümü münasebetleriyle bu çerçevede kutlanmakta olan etkinliklerden bir tanesi de Mevlana ve İrfani Göç ile ilgili toplantıda bizleri tebessümle bir araya getiren, yüzümüzü tebessümle güldüren, ayağımızı yere sağlamca bastıran Rabbimize hamdolsun. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı her birinize şükranlarımı sunuyor, toplantının oluşmasına vesile olan ve her zaman üstün gayretleriyle hem üniversitemiz hem de bölgemizi onurlandıran Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hazreti Mevlana söz konusu olunca şunu da söylemeden geçmemek lazım. Hazreti Mevlana'yı farklı insanların tanıdığı, farklı yapılardaki ve farklı bir anlayışın simgesi gibi değil, dinimizin temel temsilcisi gibi görebilmek gerekir. Katılımlarınız bizleri onurlandırdı. Var olan süreç hayırlara vesile olsun” dedi.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, “Bugün, Belh'ten başlayan ve 3 Mayıs 1228'de Karaman'dan Konya'ya ulaşan Hazreti Mevlana ve ailesinin kutlu göçünün 791. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün göç konusunda çevremize baktığımızda durumun 800 yıl öncesinden farklı olmadığını görmekteyiz. Göçün günümüzde en önemli problemlerinden biri olduğu görülmektedir. Bu göç probleminin zararlarını en aza indirmek için Hazreti Mevlana'nın göç konusundaki şu düşüncelerine önem vermeliyiz. Mevlana'nın anlayışına göre göç, alemin en değerli varlığı olan insanın ezelden ebed yurduna doğru yol almasıdır. İnsanın kendisini tanımasıyla başlayan bu yolculuk, Allah'ı tam anlamıyla tanımaya doğru giden bir süreçtir. Bu yolculuğun en önemli destekçileri yaratanına aşık olan gönül Kur'an ve Peygamberimizin sünnetini kendisine yol gösterici kabul etmiş bir yaşam tarzıdır. Mevlana'ya göre bu yolculuğun esas kuralı hoşgörü ve kendine ve başkalarına ümit ve güven kazandırmak, böylece her iki dünyayı da anlamlı hale getirmektir” diye konuştu.

İran Suruş-ı Mevlana Sanat ve Kültür Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mostafa Malekian konuşmasında Konya'da olmaktan çok mutlu olduğunu ve sempozyumda işlenecek konuların genelde manevi ahlak olacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum açılış oturumunda, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu oturum başkanı, Milli Eğitim Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, İran Suruş-ı Mevlana Sanat ve Kültür Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mostafa Malekian ve Hindistan Delhi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Akbar Shay konuşmacı olarak yer aldı.

Program hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Sempozyuma, Milli Eğitim Bakan Müşaviri Dr. Necdet Subaşı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, İran Suruş-ı Mevlana Sanat ve Kültür Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mostafa Malekian, dekanlar, müdürler, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.