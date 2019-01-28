Selçuk'ta “Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı”

“Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı'nın Başkanlığını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Doğal Kaynaklardan İlaç Etken Maddelerin Eldesi ve Geliştirilecek Fermülasyonların Vitro/ ın- Viva Değerlendirmesi” başlıklı TÜBİTAK 1004 Projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Çalıştayın önemine değinen SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, “Bu toplantı hem bizim için hem de Türkiye'ye yapacağımız katkıdan dolayı önemli bir toplantı olmasını diliyorum. Biz bu toplantımızın verimli, ilerde yapabileceğimiz çalışmalarında hayırla yâd edeceğimiz güzel bir toplantı olmasını diliyorum. Bu toplantı TÜBİTAK tarafından açılmış, çağrısı yapılmış bu sebepten dolayı da sadece araştırma üniversitelerinin dâhil olduğu bir destek programıydı. Destek programının kodu ‘1004'. TÜBİTAK her yeni günde, yeni YÖK anlayışını da olgunlaştıracak Yüksek Öğretim Kurumumuzun ortaya koymuş olduğu çalışmayı da destekleyebilecek nitelikte, Yüksek Öğretim Kurumumuzla beraber çalışmaya devam ediyorlar. Ben hem Yüksek Öğretim Kurumumuzun beraber çalışabilme kültüründen hem de TÜBİTAK'ın beraber çalışmasından kaynaklanan bir ortamı ortaya koymalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, bu tür çalıştayların Türkiye ve eczacılık mesleği adına önemli olduğunu dile getirerek, “Sektörün, ve eczacılık mesleğinin ciddi anlamda çok büyük sıkıntıları var. İlaç geliştirilmesiyle alakalı bir çalıştay olsa da eczacılık sektörünün hem kamuda hem serbestte sıkıntılarını dile getirmemiz gerekiyor ki, bu sıkıntılar her gün bir tık daha üzerine koyarak devam ediyor. Şuan ki görüntü şunu gösteriyor; serbest eczanelerde çok ciddi sıkıntılar var. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Ben bu vesile ile yapılacak olan çalıştayın ülkemize ve mesleğimize faydalar sağlamasını arzu ediyorum” diye konuştu.

Çalıştay'ın birinci oturumu Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin Ozcelikay'ın Moderatörlüğünde gerçekleştirildi. “İlaç Sektörünün Yapısı, Stratejileri ve Pazarlama Sürecini Etkileyen Faktörler ve Doğal Kaynaklardan İlaç Üretiminde Yeni Yaklaşımlar” konularıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ensin Banoğlu'nun Moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci oturumda, “Milli ve Yerli İlaç Üretiminde Ar-Ge, Kamu, Üniversite Sanayi İş Birliği, Doğal Kaynaklardan Elde Edilen İlaç Etken Maddeleri, İyi Üretim Uygulamaları, Yüksek Teknoloji Kullanımı İle Doğal Kaynaklardan İlaç Etken Madde İzolasyonu, Saflaştırılması ve Standardizasyonu” konuları konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu Moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturumda ise, “Doğal Kaynaklardan İlaç Eldesinde Bilgisayar Destekli Tasarım Yöntemlerinin Kullanımı” konuları gündeme getirildi.

Çalıştay'ın ikinci gününde de katkı sağlayan katılımcılar, bugüne dek yapılan ve ileride yapılacak projeler ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Çalıştaya, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, dekan yardımcıları, Türk Eczacılar Birliği Bölge Temsilcileri, Konya Eczacı Odası Başkanı Eczacı Adem Açıkgöz, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile İsveç Uppsala Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hesham El-Seedi, akademisyenler ve özel sektör paydaşları katıldı.