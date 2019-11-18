Selçuk'ta “Engelli Öğrenci Birimi Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Etkinlik kapsamında duygularını dile getiren SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizde bir fidan varsa onu muhakkak dikin diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Selçuk Üniversitesi ailesi olarak zaten zaman zaman bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Üniversitemizin, geniş bir arazisi var ve bu arazide öğrencilerimizle her sene çok sayıda fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugünkü fidan dikimimizi ise engelli öğrencilerimizle, Engelli Öğrenci Birimimiz Koordinatörü Cemil Paslı ve İnşaat Daire Başkanımız Osman Orhan ve engelli öğrencilerimizle birlikte bu faaliyeti gerçekleştirdik. İnşallah fidanlarımız tutar, gölge olur, yağmur olur, oksijen olur. Bizim için fidanın anlamı sadece yere diktiğimiz bitkiler değil, aslında onlarca, yüzlerce, binlerce fidan yetiştiriyoruz; memleketimize, milletimize, devletimize, Ümmeti Muhammed'e hizmet etmeleri için bizim için asıl fidanlar onlardır. Bu vesileyle de bu konuda önümüzü açan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza ve böyle bir organizasyonu gerçekleşmesinde ön ayak olan Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Cemil Paslı'ya, İnşaat Daire Başkanımız Osman Orhan'a, ağaçlandırmadan sorumlu Taha kardeşimize ve diğer hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Araştırmacı Cemil Paslı ise, “Biz inşallah bugün engelli öğrenci birimi adına bir hatıra ormanı oluşturarak güzel bir hayra başladık. Bundan sonra da hedefimiz hem bize kayıtlı özel öğrencilerimiz adına hem de personelimiz adına her yıl en az bir fidan dikmek onun için bugün 250 ile başlıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından SÜ Engelli Öğrenci Birimi öğrencileri tarafından 250 adet fidan toprakla buluşturuldu. Hatıra Fotoğrafının çekilmesi ile son bulun fidan dikimi etkinliğine SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Cemil Paslı, İnşaat Daire Başkanı Osman Orhan, Sosyal Hizmet Uzmanı Muammer Durukan, personel ve öğrenciler katıldı.