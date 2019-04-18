Selçuk'ta "Geleceğe Dokunuş" paneli düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Hitabet Sanatçıları Topluluğu tarafından "Geleceğe Dokunuş" paneli düzenlendi

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer'in Moderatörlüğünü yaptığı "Geleceğe Dokunuş" paneli oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, "Gelecek kavramını kullanırken geçmiş kavramını unutmamak lazım. Geçmişini bilmeyen geleceğe doğru yol alamaz. Ateş ve toprak medeniyetlerinin çatışmasının olduğu bu dünyada insani ve şeytani değerlerin çatışmasının hüküm sürdüğü, her yerin kan gölü olduğu bu dünyada devletin temeli adalettir. Dünyada haktan daha önemli bir kavram olduğuna inanmıyorum. En önemli kavram haktır, temel insani haklardır. Adalet, hakkın tesisi ve teslimi için gereklidir. Adaletin dinamikleri oluşturulurken kendi adetimize, gelenek, göreneklerimize ve toplumsal değerlerimize uygun olarak şekillendirmemiz lazım. Bu konuda hukukçular mutlaka gereğini yapıyorlardır. Biz, Müslüman Türk milleti olarak mevcut kanunlar ne olursa olsun, temel insani değerleri dikkate alarak bünyemize uygun olarak geliştirecek ve şekillendirecek olan sizlersiniz. Ama öyle olmalı ki kanunlar, milletin vicdanın tatmin etmelidir. Bunu yapacak olanlar da yine sizlersiniz" dedi.

“Doğrudan, adaletten tarafız”

Selçuk Üniversitesi Hitabet Topluluğu Başkanı Berk Atan ise, "Biz, üstünlerin hukukunu reddeden, hukukun üstünlüğünü kabul eden ve bu düsturda yürüyen bir topluluğuz. Gerek yerel hukukta gerekse uluslararası hukukta meydana gelen hukuksuzlar karşısında dimdik durarak slogan gençliği olmaktan daha da öteye gitmenin gayesindeyiz. Çünkü biliyoruz ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler, savunduğu doğruları sözde bırakmayan doğruların yeryüzüne yayılması için durmadan koşan bir topluluğuz. Doğrudan, adaletten tarafız" diye konuştu.

“Genç meslektaşlarımıza ışık tutmaya gayret göstereceğiz”

Panelin Moderatörlüğünü yapan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer de, "Hukuk alanında farklı kulvarlarda mesleğini icra eden kişilerden, hukukçu kimliği ve icra ettikleri meslek hakkında bilgi alacağız. Kariyer planlaması yapan genç meslektaşlarımıza ışık tutmaya gayret göstereceğiz. Bir yargılamanın üç sorumlusu olan iddia, savunma ve karar merci saç ayağını oluşturmaya çalışacağız. Aynı zamanda toplumsal hayatta hukuki işlerin düzenlenmesi ve resmiyet kazanması için görev yapan noter arkadaşımızda aramızda olacak. Son olarak hukuk mesleğinin, hukuk akademisyenliği açısından ele alacağız. Panelin yararlı ve faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

“Bu meslek sevgi ve özveri mesleğidir”

Mesleğini severek yaptığını vurgulayan Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tuncer Çetin de, "Anadolu insanıyım. Siz, bizden daha bilinçli olarak bu mesleği tercih ettiniz. Bilinçli olarak mesleği tercih etmedim, ancak iyi ki diyorum çünkü mesleğimi çok seviyorum. Bu meslek sevgi ve özveri mesleğidir. Öğrencilik yıllarınız dolu dolu geçirin. Mutlaka yabancı dil öğrenin. Sıradan bir hakim veya savcı olmaktansa artı değeri olan bir meslek mensubu olun. Geçmişten günümüze yargı; fiziki ve sayısal olarak çok yol kat etti. İmkanlarımız şu anda çok iyi istediğiniz zaman size yardımcı oluruz. Kapımız açık, çekinmeyin gelin umarım hayal kurduğunuz her şey olur" diye konuştu.

“Bu iş para için yapılacak bir iş değildir”

Bu mesleğin özveri istediğinin altını çizen bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi Başkanı Hasan Ay ise, “Meslek itibariyle kararlarımızla konuşan topluma hitap etmeyen bir meslek grubuyuz. Mesleki ve fiziki anlamda çok sıkıntılara göğüs gererek çıktık. Ancak geldiğimiz nokta takdire şayandır. Tabii sizlerin önünüzde çok daha iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Gurbette yaşamaya alışmanız lazım. Çünkü çok fazla yer değiştirirsiniz. Mesai mefhumu olmadan çalışıyoruz, fedakarlık yapmanız gerekiyor. Ancak dünyaya yüzde defa gelsem, yine bu mesleği tercih ederdim. Meslek büyüklerini, işini iyi yapanları, insanları mağdur etmeyenleri mutlaka örnek alın. Bu iş para için yapılacak bir iş değildir. Bazen vicdanımız ve kanunlar arasında sıkışıp kalıyoruz. Bu durumda da Yargıtay kararlarını takip ediyoruz.20 yıllık meslek hayatımda hiç bir baskıya maruz kalmadım. Çok önemli kararlara imza attık. Daima vicdanımız doğrultusunda karar verdik. Doğru bildiğinizi şeyleri yapmaktan kaçınmayın. Her dönemin adamı olmayın. Eğilip bükülmeyin. Bağımsız, adil ve tarafsız olmaya çalışıyoruz. Bizim için devlet her şeyden öncedir” dedi.

“Sevdiğiniz işi yapın”

Selçuk Üniversitesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ da, “Baro, avukatlara hizmet veren bir meslek kuruluştur. Türkiye'de 79 baro var. Çünkü bazı illerde avukat sayısı 30'un altındadır, bu durumlarda bazı illerin baroları diğer illere bağlıdır. Meslek hayatınızda sürecin nasıl ilerleyeceği sizi nereye getireceğini asla bilemezsiniz. Dolayısıyla her zaman dosdoğru dimdik olunuz. Birileri için değil, sadece doğru bildiğinizi yaşadığınız takdirde bu hayatın size neyi nasıl teslim edeceğini asla kestiremezsiniz. Sevdiğiniz işi yapın. Bu mesleği çok sevdim aşık oldum. Her türlü sıkıntısına göğüs gerdim. Bizler, çalıştık sizler daha da çok çalışmak zorundasınız. Staj için gelen tüm arkadaşlara şunu söylüyorum; cinsiyetiniz, boyunuz, bizi hiç ilgilendirmiyor. Kılık, kıyafet, düzgün hitabet ve bilginiz çok önemlidir. Avukatlık mesleği, uzun bir maratondur enerji ve bilgi birikiminiz verimli kullanmak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Noterlik mesleği hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Konya Noter Odası Başkanı Ali Altıner de, "Belli bir yaştan sonra avukatlık mesleğinin zorluğu ve çevremden aldığım tavsiyeler üzerine noterlik mesleğini seçtim. Yurdun çeşitli yerlerinde görevler yaptık, yaklaşık 4 dönemdir de Konya Noter Başkanlığını yürütüyoruz. Noterlik, hukuki güven teminatı ve aynı zamanda kurumsallaşmış bir meslektir. Kendinize ve ailenize zaman ayırmak istiyorsanız, noterlik bir hukukçu için en güzel mesleklerden biridir. Noterlik mesleği, üzerine bilgi sahibi olmanızı size özellikle tavsiye ediyorum. Teorikten ziyaret pratiğe yönelik çalışmalar yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

“Hukukçular; bilgi ve tecrübe satar”

Hukukçuluk mesleğinin; dünyada saygın bir konuma sahip olduğunu söyleyen ve iyi bir hukukçu olmanın yolunun, iyi insan olmaktan geçtiğini kaydeden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat, “Adil görünmeniz yetmez, adil olmanız gerekir. Kendi dünyanızda adil olmanızın bir önemi yoktur. Hukuk öğrencilerinin büyük bir bölümünün kafası karışık, okul bitince ne yapacağız diye düşünüyor. Hukukçuların yüzde 80'i farklı meslek alanlarında çalışabilirler. Özellikle bankalarda, müfettişlik denetiminde hukukçuları tercih ediyorlar. Hukukçular; bilgi ve tecrübe satar. Hukukçu olarak; bir davayı başından alıp sonuna kadar götürmeniz gerekiyor. Yani uzmanlaşmak çok önemlidir. Meslek büyüklerinin tecrübelerinden ve bilgilerinden mutlaka faydalanmanız lazım. Kutsal bir meslek yapacağınızın farkına varın. Müvekkilinizin hakkını almak için uğraşın, daha fazla para almak için uğraşmayın. Hukukçunun ahlaki bilgisi oldukça önemlidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından panelistler, öğrencilerin sorularını cevapladı. Programın sonunda panelistlere teşekkür plaketi takdim edilerek toplu fotoğraf çektirildi.

Düzenlenen panele, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tuncer Çetin, Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ, Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesi Başkanı Hasan Ay, Konya Noter Odası Başkanı Ali Altıner ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat Canbolat, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, SÜ Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, dekanlar, okul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.