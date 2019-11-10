Selçuk'ta “Güncel Gelişmeler Işığında Turizm Eğitimi” Konferansı yapıldı

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Turizm endüstrisi ülkemiz için temel kalkınma gücü olmalıdır. Sürdürülebilir kalkınma ile birlikte kültürel mirasta ortak vizyona ihtiyaç vardır. Turizm endüstrisi yerel halkla birleşmelidir. Turizmde kültürel çeşitlilik dikkate alınmalıdır, bunu da multidisipliner yaklaşımla yapmalıyız. Eğitimde başarı multidisipliner bir bakış açısıyla gelir. Herkes için faydalı turizm gereklidir. Programa katılan tüm öğrenci ve öğretim elemanı arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak davet edilen Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan gerçekleştirdiği konuşmada, “Turizm dediğimiz bu fenomen yani 1960'lı yıllarda parlayan bu fenomenin o kadar büyük bir sektörel güç oluşturmuş ki, birçok disiplin, bilim disiplini ya da bilim dalı buna ilgi duymaya başlamış. ‘Cafer Caferi' diye bizim ünlü bir bilim insanımız var. Onun 1990'lı yıllarda yaptığı bir tablosu var. Hemen arkasından başka bir bilim insanının yaptığı bir araştırma var o bakmış mesela turizm ile ilgili yapılmış yüksek lisans çalışmaları, doktora çalışmaları, hangi bilim insanları tarafından yapılmış. Avrupa'da acaba demiş hangi bilim disiplinleri turizm çalışıyor, ortaya böyle çok disiplinli buna multidisplin diyoruz multidisiplin bir alan çıkmış. Şimdi siz aslında lisans derslerinde gördüğünüz derslerin içeriği sadece turizmciler tarafından oluşturulmadığını bilmelisiniz. Ekonomist, psikolog, sosyolog, çevrebilimci, mühendis, mimar, pazarlamacı bununla uğraşmış. Kendi içinde konaklama yöneticiliği diye bir disiplin ortaya çıkmış. O uğraşmış, bu uğraşmış, şu uğraşmış ortada bir turizm bilgisi çıkmış. İşte sorunumuz biraz buradan başlıyor, her biri kendi jargonunu aktarmış kendi dilini aktarmış. Şimdi bir bilimin bilim olabilmesi için şartları var. Mesela kominetisi olacak bir tane bu şu demek kendine ait bir meslek topluluğu, kongrelerde bir araya gelebilen, ortak dilde konuşan bir kominite olacak, periyodikleri olacak. Biz bunlara makaleler yazacağız, dünya bu makaleler arayıcılığıyla üretilen bilgiye ulaşacak. Diğeri bir jargonu olacak yani kendi dili olacak ve her bilimin kendine özgü bir jargonu vardır turizmde de bu oluşuyor. Bir diğeri ise paradigması oluşacak ve biz bir bilim dalıyız diye meşrutiyetimizi kanıtlamak için ortaya çıkacağız. Şimdi 1990'lardan itibaren bu tartışma yapılır. Cafer Caferi'nin mesela 1990'larda yaptığı bir sınıflaması vardır, ‘Cafer Caferi' ismi bizim alanımızda önemli bir isimdir, turizm tarihinin mihenk taşlarından bir tanesidir” şeklinde konuştu.

Turizmin ortaya çıkışından itibaren gelişmelerini ve bilim olma sürecini aktaran Prof. Dr. Bilgehan Gülcan konuşmasının devamındaysa turizmin günümüzdeki güncel gelişmelerine ve sorunlarına değindi.

Program, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık tarafından Prof. Dr. Bilgehan Gülcan'a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraflar ile sona erdi.

SÜ Müze konferans salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık ve Turizm Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.