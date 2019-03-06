Selçuk'ta “Kan ve Kök Hücre Kampanyası” yapıldı

Engelli öğrencilerin de yer aldığı programa Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Cemil Paslı, Engelli Öğrenci Birimi Sosyal Hizmet Uzmanı Muammer Dorukan ile kan bağışçıları katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Bugün güzel bir farkındalık girişiminin bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. ‘Gençlik kan veriyor ve can oluyor' diyoruz. Gençlerimiz kan verme ve hayat kurtarma noktasında ortaya koymuş oldukları bu güzel girişimi de üniversite olarak desteklemek amacıyla burada bulunuyoruz. Hem Selçuk Üniversitemizin Engelli Öğrenciler Birimi hem bizim Kitap ve Medeniyet Topluluğumuzun üyeleri ve başkanı hem de Sayın Müftümüz eşliğinde ve başkanlığında Diyanet İşleri Konya Müftülüğü Gençlik Merkezinin birlikte organize ettiği bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Selçuk Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Merkezi olarak, özellikle milletimizin kan bağışı noktasında bir duyarlılık meydana getirmek amacıyla hem engellilerimiz, hem üniversite öğrencilerimiz, hem Diyanet İşleri Başkanlığı personelimiz bugün burada bir kan verme faaliyeti sürdürmektedirler. Bunun bir farkındalık oluşturmasını özellikle temenni ediyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Cemil Paslı, etkinliğin bir farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediğini ifade etti.