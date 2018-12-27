Selçuk'ta “Konya Meram Bağları ve Kışa Hazırlık” konferansı

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, modernleşen ve küreselleşen dünyada, kültür erozyonu yaşandığını vurgulayarak, “Bugün Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 82'nci ölüm yıl dönümü, önemli bir günde bu programı yapıyoruz. Bu nedenle sömürgeciliğe karşı bağımsızlığın, istiklalin büyük sembolü İstiklal Marşımızın büyük şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yâd ediyorum. Çünkü Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Kazım Karabekir ve tüm silah arkadaşlarıyla görünmez kahramanlarla hepsi bu Türk yurduna çok büyük bedel ödeyerek, katkı sağladılar. Bizde, bu Türk yurdumuzun tütmesi için bugün bu programda anlamlı bir katkı sağlamış olacağız. Konya Türk mutfağı açısından Anadolu'nun merkezinde ve çok güçlü, zengin bir yere sahip. Çok ciddi katkılar var. Saime Hanım Konya ve Meram kültürü açısından çok değerli bir şahsiyettir” dedi.

Meram'da bağı olan kişilerin Konya'nın yerlisi olabileceğini söyleyen Yazar Saime Yardımcı, Meram'daki evlerin sade olduğunu ayrıca yaz döneminde evlerin serin olduğunu kaydetti. Meram'daki evlerin Sille taşıyla kaplandığını aktaran Yardımcı, evin taş kısmının yanında da hanımeli çiçeğinin olduğunu belirtti. Birçok ürün hakkında konuşan Yardımcı, pekmez yapım aşamasında insanların bu işi zevk alarak yaptığını söyledi.

Ağustos ayında kışa hazırlık yapıldığını belirten Yardımcı, “Eylülün sonuna doğru ceviz ve iğde ağaçlarının hasadının yapılarak pekmezler kaynatılmaya başlanır. Meram'da hiçbir şey boşa gitmez. Kış döneminde evlerimize gelen misafirlere de kak ikramında bulunuruz” ifadelerini kullandı.

Program soru -cevap eşliğinde devam ederken, plaket takdimiyle son buldu. Programa Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Yazar Saime Yardımcı, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.