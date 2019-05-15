Selçuk'ta “Mevlana'da Manevi Eğitim” konuşuldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından “Mevlana'da Manevi Eğitim” konferansı düzenlendi.

SÜ Müze Binası Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Enstitü Sekreteri Haluk Çini, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. SÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Işıtan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta “Mevlana'da Manevi Eğitim” konusunu konuşuldu.

Manevi gelişimin son zamanlarda gündemde olan bir kavram olduğunu dile getiren Doç. Dr. İbrahim Işıtan, “Manevi gelişim, ruhi özelliklerin gerçekleşmesiyle sağlanır. Bu gelişimin önündeki en büyük engel insanın nefsani arzu ve istekleridir. Sufileri, diğer insanlardan ayıran özellik ise arzu ve isteklerin manevileştirmesidir. Sufi gelenek; manevi gelişimi sağlaması için müşahede yöntemiyle elde edilen hakikat bilgisini gerekli görür. Her türlü dünyevi ve uhrevi çıkarlardan uzak bir zühd anlayışı, manevi gelişim kaynağıdır. Tasavvuf dünyaya değil, dünyevileşmeye tavır alır. Dünyanın köleleştirme problemi vardır. İçimizdeki kurallar, dayatılarak köleleştirilmeye çalışır. İnsanın kendi içine dönmesi için de maddi makamı terk etmeyi bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'da manevi gelişimin temel ilkelerinden söz eden Doç. Dr. Işıtan, dünyanın ahireti kazanmada bir araç olduğunu belirterek en önemli ilkelerinden birinin helal lokma olduğunu vurguladı. Programın sonunda Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel tarafından Doç. Dr. İbrahim Işıtan'a katılım belgesi takdim edildi.