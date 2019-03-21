Selçuk'ta Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı

Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü önünde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarının açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Nevruz'un Türk Dünyasındaki öneminden bahsederek, “Artık bugünden itibaren coğrafyamız daha çok güneş almaya başlayacak ısınmaya başlayacak, nebatat doğa uyanacak kendi imkanlarını Allah'ın onlara verdiği güç çerçevesinde insanlara ve bizlere sunacak ve her yönüyle güçlenen bir Türkiye'nin gelişmesi için imkanlar oluşacak. Üç kıtanın birleştiği bir yerdeyiz geçmişte çok stratejik bir konumdaydı bu ülke ve Osmanlı'yı güçlü kılan, Selçuklu'yu coğrafyaya hakim kılan unsur coğrafyanın stratejisiydi ama zaman içerisinde farklı gelişmeler oldu, ticaret yolları değişti, Ümit Burnu keşfedildi, batı farklı kaynaklar elde etti ve bu coğrafyaya ihtiyaca azaldı. Ama günümüzde enerji kaynaklarının geçiş bölgesindeyiz bu bizim için yeni bir güçtür ve ipek yolunun tekrar canlandırılması süreci var bütün yollar Anadolu'ya çıkar bütün yollar Paris'e çıkmaz bütün yollar Anadolu'ya çıkar. Bütün yollar Anadolu'dan geçer işte biz bunun kıymetini bilmek zorundayız” dedi.

Önce imparatorlukların parçalandığını ve ulus devletine dönüştürüldü şimdi ise ulus devletlerinin parçalanıp aşiret devletlerinin kurulmasını istendiği bir sürecin yaşandığını söyleyen Rektör Mustafa Şahin, “Dünyada güçlü bir devlet olsun istemiyorlar. Bin tane küçük devletten oluşan bir dünya ve o dünyayı istedikleri gibi çekip çevirmek isteyen global bir sermaye ve karanlık güçler. İşin özü budur. Bu nedenle biz aramızdaki küçük ayrılıkları zenginliğimiz sayarak birlikte olmaya, birlikte yürümeye, birlikte büyümeye devam etmek zorundayız. Bu nevruz gününü böyle bir süreç için vesile addederek yolumuza bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açılış etkinliklerinin ardından protokol üyeleri bir Nevruz geleneği olan Nevruz ateşi üzerinden atladı ve örste demir dövüp ve yumurta tokuşturdu.