Selçuk'ta “Ödüllü Sigara Bırakma” Etkinliği Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Ödüllü Sigara Bırakma Etkinliği Bilgilendirme Toplantısı açılış konuşmasını yapan SÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı (ABD) Başkanı- Sigara Bırakma Polikliniği Bşk. Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, “1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri için başlattığımız ‘Sigarasız Selçuk Üniversitesi ve Sigarasız Sağ Sağlıklı Gençlerimiz' için yürüttüğümüz bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Tütün kullanımı ve sigara tüm dünya ülkeleri için en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından birisidir. Dünyada 15 yaş ve üzeri nüfusta 1,5 milyar kişi yani her 3 erişkinden biri tütün bağımlısı olup bunların yüzde 80'i orta ve gelişmekte olan ülkelerdir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 8 saniyede bir kişi sigaradan sağlığını kaybetmektedir. Dünyada tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle yılda 8 milyon kişi ölmektedir. Tütün ürünleri pipo, puro, emfiye, çiğneme, nargile ve sigara şeklinde kullanılmaktadır. Tütün kullanımı içerisinde yüzde 95'le ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise yaklaşık 16 milyon vatandaşımız tütün ürünlerinden sigara kullanmakta ve her yıl yüz binden fazla vatandaşımızı sigara ve yol açtığı hastalıklar nedeniyle kaybetmekteyiz. Tüm ölümlerin yüzde 23'i tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle olmaktadır. Ülkemizde sigara vergilerinin yüzde 80 oranında artması, kapalı alanlarda tütün alanında kullanım yasağı, tütün ürünlerinin reklam ve sponsorluk ve promosyonunun yasaklanması, sigara paketlerindeki resimli uyarıların yüzde 65'e çıkarılması sayesinde son 6 yılda sigara içimi yüzde 15 oranında azalmıştır. Tütünle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere göre ülkemiz dünyada başarılı ilk 4 ülke arasında yer almaktadır. ALO 171 Sigara Bırakma ve Danışma Hattı sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla 27 Ekim 2010'da kurulmuştur. Danışma hattına gelen çağrılar, sigara bırakma konusunda eğitim almış operatör aracılığı ile 7/24 saat hizmet verecek şekilde karşılanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniği, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sigara Bırakma Polikliniklerinden biridir. Aktif olarak hizmet vermeye başladığı 2009 yılından beri 25 binin üzerinde hastaya sigara bırakma danışma ve tedavi hizmeti vermiş olup halen aktif bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Sigara bırakma hastalarına davranış terapisi eşliğinde uygun medikal tedavi verilip telefon klinik izlemlerle 2 yıl takip yapılması başarıyı arttırmaktadır. Sigara bırakmakla hem sağlığınız düzelecek hem de paranız cebinizde kalacak. Ve bunu daha hayırlı işlerde geleceğiniz için değerlendirebileceksiniz. ‘Sigarasız Sağ Sağlıklı Günler ve Dumansız Temiz Hava' dileklerimle” dedi.

“Kat etmemiz gereken bir sürü yol var”

SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Rakamlara göre ülkede sigara ile mücadele konusunda istenilen yere gelmediğimizi görmüş olduk. Yani 8-10 yıllık bir mücadelenin sonunda yüzde 15'lik bir düşüş var. Nüfusla oranladığımız zaman gönül isterdi ki bu yüzde 30'lara yani sigara içen üç kişiden biri sigarayı bırakmış olsun. Keşke herkes bıraksa. Maalesef o noktaya daha gelemedik. Kat etmemiz gereken bir sürü yol var. Dünyada insan sağlığına verdiği zarar net olarak ispat edildiğinde sigara kullanımı alkolden bile daha zararlı. Alkol kullanımı ile ilgili veriler ve tartışmalar var. 5 kişi, günde 5 paket, 5 yıl sigara içerlerse bu 5 yılın sonunda mutlaka birisi akciğer kanseri oluyor. Bu net, istatistikler de var. Sigaranın; mide kanserinin oluşmasında, damar tıkanıkları ve kalp krizlerinde inanılmaz etkisi var. Sigaranın ucunda beyin var. Beynin girüsları dediğimiz beyni oraya şematize etmiş ve yaşlandığınızda Alzheimer'ın oluşmasında inanılmaz etkisi vardır. Sigaranın içerisinde katran ve daha 100'ün üzerinde toksik malzeme ve materyal var. Biz bunun neden olduğunu kanser hastalarını tedavi ederken durumu müşahede ediyoruz. Hem de bazen göğüs boşluğunu açtığımız durumlar oluyor. Sigara içen hastanın akciğeri simsiyah olmuş. Sigara içmeyen hastanın göğüs boşluğunu açtığımız zamanlarda pırıl pırıl, tertemiz pespembe bir akciğerle karşılaşıyoruz. O hastanın iyileşmesi çok daha hızlı oluyor. Çünkü teneffüs ettiğimiz havada bizim ihtiyacımız olan oksijen yüzde 21'dir. Bunu bir de sigarayla yer değiştirerek olumsuz bir sürecin içerisine sokmayalım. Burada söylenecek çok şey var ama bu bir niyettir, plandır, projedir. Gençken içtiğiniz sigaraların, yaşlandığınız zaman zararını görüyorsunuz. Şimdi böylesine insan hayatını etkileyen materyalle ilgili bugün başlattığımız bu projede temel hedefimiz; sizlerin sağlığını korumak ve sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamaktır. Her şey kişinin iyi niyeti ve isteğine bağlı kılmalıdır. Zorlamayla asla olmaz. Ülkemizde kapalı alanlarda sigara içilmenin yasaklanması bana göre devrim niteliğinde bir davranıştır. Bugün için bu ortadan kalktı. Ama insanlar kaçamak bir şekilde sigara içmenin yollarını arıyor. Önce niyet etmeniz lazım. Bu kararlığı ve iradeyi ortaya koymanız lazım” şeklinde konuştu.

Rektör Şahin, “Ödüllü Sigara Bırakma” etkinliğine katılanlar için süreci şöyle açıkladı: “Bu sürecin sonunda en başarılı olan performansı ortaya koyan öğrenci topluluğumuza veya birden fazla da olabilir. Birkaç günlük yurt içi gezi planlıyoruz. Onun dışında sigarayı bırakacak olan herkese bir ödülümüz, hediyemiz olacak. Burada birbirinizi destekleyerek başarıya ulaşırsınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bağımlılıklardan koruma ve bilinçlendirme adına etkinlikler düzenlemeyi bir borç biliyoruz”

Yeşilay Konya Şubesi Başkan Vekili Nevzat Yeğin, “Her türlü bağımlılığın kişi ve çevreye verdiği zarar artık hepimizin malumudur. Bizler de gençlerimizi başta sigara olmak üzere tüm bağımlılıklardan koruma ve bilinçlendirme adına etkinlikler düzenlemeyi bir borç biliyoruz. Bu vesileyle sigaradan kurtulmanın mümkün olduğunu bize bizzat gösteren gençlerimize canı gönülden teşekkürleri sunuyorum. Bu kervana katılacak diğer gençlerimizi de en kısa zamanda aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bu projenin önemi sadece bireysel fayda değil, ülke ekonomimizi de verdiği zarar da göz önünde bulundurulsa desteklenmesinin de vazgeçilmez olduğu anlaşılır. Bağımlılıkla mücadelede göz önünde görülür faydasının olacağına inandığım bazı tavsiye niteliğindeki görüşlerimi şu şekilde paylaşmak istiyorum. Gençler; yalandan uzak durun, inanma duygunuzu diri tutun, anne ve babalarınıza öf bile demeyin, çıkarcı olmayan adil bir davranışı benimseyin, kibirli olmayın, alçak gönüllü davranın, bencil olmayın, yaptığınız iyilikleri unutun. Sigara, alkol, teknoloji bağımlılığı gibi çağımızın corona virüsleri olan alışkanlıklarından uzak durun. Bu vesileyle bizlere birlikte çalışma fırsatı veren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin'e, Proje Direktörümüz Prof. Dr. Kamile Marakoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunmayı borç bilir, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, SÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD Başkanı- Sigara Bırakma Polikliniği Başkanı Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Yeşilay Konya Şubesi Başkan Vekili Nevzat Yeğin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Ekizer, Kültür Şube Müdürü Yakup İba, idari personel ve öğrenciler katıldı.