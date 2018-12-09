Selçuk'ta Sektörel Hizmetler Danışma Kurulu toplantısı

Sektörel Hizmetler Danışma Kurulunun üniversitesi-sanayi iş birliğine atılan adımların devam niteliğinde ortaya çıkan bir süreç olduğunu söyleyen SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Danışma kurulumuz, bundan sonra Selçuk Üniversitesinin sanayi, teknoloji, tarım ve gıda gibi alanlarda yapılacak çalışmaların planlanmasında danışılacak kuruldur. Selçuk Üniversitesinin teknolojik olarak yürüteceği süreçlerin tamamının karar merci olmasını biz arzu ediyoruz” dedi.

Selçuk Üniversitesinin Türkiye'nin en kalabalık ikinci üniversitesi olduğunu söyleyen Rektör Şahin, “Ülkemizde, 15 araştırma üniversitesi var, bunların 10'u asil üye, 5 i yedek aday üniversitedir. Bizde, aday üniversitelerden biriyiz. Amacımız; araştırma üniversiteler arasına girmek çünkü hem kadro hem de kaynak ve finansman daha fazla sağlanıyor. Biz, genel üniversiteyiz. Üniversitemiz; misyon, konsept ya da tematik üniversite değildir. Bu amaca dönük Konya Teknik Üniversitesi kuruldu. Göreve başladığımız ilk günden beri ifade etmiştik. Havaalanın karşısında devredilen 800 bin metrekarelik bir arazi var, İnşallah Konya Teknik Üniversitesinin orada yapılanmasını arzu ediyoruz. Şehrin ileri gelenlerinin, bulunduğu ortamlarda tartışılarak karara bağlanan bir süreç var. Tabii bunu planlarken temel amacımız; öğrenci belirlenen alanlarda fabrikalara gitsin, makine nasıl çalıştırılıyor, yerinde görsün, öğrensin istedik. Bunun içinde sanayi içinde bir üniversite kurma çabası güdülmüştü” diye konuştu.

“Üniversite-sanayi iş birliğinde olumlu dönüşler aldık”

Sektörel Hizmetler Koordinatörlüğünün tanıtım çalışmalarında yaz boyunca fabrikaları ziyaret ettiğini ve firmalardan olumlu dönüşler aldığının altını çizen Rektör Şahin, “Üniversitemizden beklenen ara eleman yetiştirilmesi, bu son derece önemliydi. Özellikle de yurt dışı fuarlarda bilimsel olarak size katkı sağlayacak bir akademisyenin yanınızda bulunuyor, olmasını arzu eden iş adamlarımız oldu. Bu duruma biz de çok mutlu olduk. Bu birlikteliği sağlayarak aramızdaki mesafeyi ortadan kaldırmamız lazım. Zaman içerisinde şunu daha iyi gözlemliyoruz. Üniversiteler ülke için her şey değil ancak ülkenin geleceği için en önemli unsurlardan birisidir. Biz ilerlemek, büyümek, refah düzeyimizi artırmak, ekonomimizi güçlendirmek istiyorsak mutlaka bu sürecin içerisinde önemli paydaşlardan birisinin de üniversite olması lazım. Temel hedefimiz; üniversitemizin birikimleri var, bu birikimleri aktarmak istiyoruz. Konya'nın en önemli potansiyeli sanayidir. Özellikle; savunma sanayi, otomotiv ve tarım çok önemli, sanayide tersine mühendislik yürütülüyor, biz istiyoruz ki tasarlanmış mühendisliğe dönelim” ifadelerini kullandı.

Patenti Selçuk Üniversitesine ait olan motor tasarlanacak

BMC'nin isteği üzerine Selçuk Üniversitesi olarak 1000-1500 beygir gücünde bir diesel motor tasarlanacağını ifade eden Rektör Şahin, “Bu proje kapsamında yapılan hangarların birini Otomotiv Teknolojileri Araştırma Uygulama ve Tasarım Merkezi olarak tahsis ettik. 2 milyon dolarlık bir laboratuvar kuracağız. Bize, destek verecekler. İtalya'dan gelen bir ekip burada bizim belirleyeceğimiz 10-12 makine mühendisi ve elektrik elektronikçi arkadaşlarımızı eğiterek bu tasarımı gerçekleştirecek. Patenti ve lisansı Selçuk Üniversitesi ait olmak kaydıyla, finansmanı onlar sağlayacak. Otomotiv alanında makine mühendisliğimizin çok ciddi birikimleri var. Bütün bu alanlarda biz bilgimizi ve dünyadaki bilgileri sizin uygulamalarınıza ihtiyaç duyduğunuz oranda aktarmak istiyoruz. Mümkünse katma değer üreten çalışmalar yapmaya çalışacağız” dedi.

Bilimsel altyapı hazırlamak için uygulama ve araştırma merkezleri kuruldu

Selçuk Üniversitesinin faaliyetleri ve çalışma alanlarıyla sanayiye her zaman destek sağlayacaklarını söyleyen Rektör Şahin, “Bilimsel anlamda alt yapı oluşturmak adına kurduğumuz bazı araştırma ve uygulama merkezleri var. Bunlar; Otomotiv Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yenilenebilir, Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezleridir. Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma merkezi kurduk, yerli ilaç üretimiyle ilgili süreç yürütülecek. Şu anda gerçekçi olmak lazım dünyada en güçlü firmalar medikal firmalardır. İlaçta çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok ama kendimize ait ilaç üretmeye çalışacağız. Ancak tıbbi cihazlar konusunda dünyada ithal edilen toplam 7.8 milyar dolarlık cihaz Türkiye'ye geliyor. Bunlar; Konya sanayisinde üretilebilir. En önemli alanlarda birisi de KBRN'yle ilgili, kimyasal ve biyolojik tehlikeli patlayıcılarla ilgili bir merkez oluşturduk. Kimyasal ve biyolojik savunmayla alakalı olan dekontaminasyon ve solüsyonları da dâhil Konya sanayisinde üretilmesiyle ilgili 7 kişilik bir ekip bulduk. Ankara'dan Genel Kurmay Başkanlığı bağlantılı çalışan akademisyenler ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde olanları üniversitemiz bünyesine dâhil edeceğiz. Ar-Ge yapılacak ve üretimle ilgili sunulacak” ifadelerini kullandı.

Firma yöneticileri, temsilcileri ve kurum müdürleri üniversite sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek eğitim ile uygulamanın birleşerek sektöre kaliteli insan kaynağının kazandırılmasını konusunu vurguladı.

Rektör Şahin, firma yöneticileri, temsilcileriyle ve kurum müdürleriyle istişarede bulundu.

Türkiye'nin henüz sanayi toplumu olmadığını söyleyen Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Sanayi toplumu dönüşümünü yapan ülkeleri konuşuyoruz. Bunların başında Almanya geliyor. Ancak sanayi toplumu olmaya dair yol almaya çalışıyoruz. Konya sanayi şehri olabilmeyi tamamlamış bir şehir değil, bu yolda ilerliyoruz. Yerel işletmelerle, uluslararası boyuta ulaşmış durumda ve dünyayla rekabet etmeye doğru hızla yol alıyoruz. Allah'a çok şükür. Ancak istiyoruz ki hemen bu eksikleri tamamlayalım. Dünyada yarış hızlandı, bu hıza ulaşabilmek için bizim dünyadaki rakiplerimizde daha çok koşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Sektörel Hizmetler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu Horasan, sektörel hizmetler sürecinin kurulmasından, sahada yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunarak sunum yaptı.

Keykubat Köşkünde gerçekleşen toplantıya, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Prof. Dr. Hüseyin Kara, Prof. Dr. Mehmet Okka, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KOSGEB İl Müdürü İsmail Özdemir, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır, Konya Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Erenler, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Sektörel Hizmetler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Bilgehan Yabgu Horasan, dekanlar, çok sayıda kurum müdürleri, firma yöneticileri ve temsilcileri katıldı.