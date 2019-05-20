Selçuk'ta Seramik-Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Müze Müdürlüğü tarafından 20-31 Mayıs 2019 tarihlerinde “2019 Müzeler Haftası” kapsamında düzenlenen Seramik-Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Necmettin Erbakan Üniversitesinin de katkılarıyla Müze Binasında açılan sergiye; Müzeler Müdürü Ömer Faruk Türkan, İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, İl Kültür Müdür Yardımcısı Mehmet Yünden, Necmettin Erbakan Üniversitesi Seramik Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Ülkü Öztürk, Selçuk Üniversitesi Müze Müdürü Ahmet Pamukçu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılan akademisyenler, seramik sanatçıları ve öğrenciler katıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mine Ülkü Öztürk'ün küratörlüğünde açılan sergide 145 sanatçıyla çalışıldığı belirtildi. 145 eserin 105'inin seramik sanatçıları 40'ın ise ressamlar tarafından yapıldığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Mine Ülkü Öztürk, serginin devamının da geleceğini ifade etti.

Selçuk Üniversitesi Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Pamukçu ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilerde; 258 tane özel müze olduğunu belirterek Selçuk Üniversitesinin de hem özel müze hem de müze olan 34 üniversiteden biri olduğunu söyledi.

İl Kültür Müdürü Abdüssettar Yarar, 1982'den beri sürdürülmekte olan “Müzeler Haftasında” düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese takdir ve teşekkürleri iletti. İl Kültür Müdürü Yarar, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu tür faaliyetleri her zaman desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.