Selçuk'ta Türkiye'nin ilk üç boyutlu atlası tanıtıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi öncülüğünde yapılan Türkiye'nin ilk üç boyutlu dijital eğitim materyali “3B Veteriner Osteoloji İnteraktif-Komparatif” Atlasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öncülüğünde Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan ilk üç boyutlu dijital eğitim materyali “3B Veteriner Osteoloji İnteraktif- Komparatif” Atlasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan, "Bu proje içerisinde ilkleri ve enleri fazlaca bulunduran bir projedir. Artık veteriner öğrencilerine; üç boyutlu bir hayvan türünün kemik ve iskelet yapısını sanal ortamda her ince ayrıntısına kadar inilip bir şekilde görsel olarak sunabilen ve eğitim öğretim envanterine yeni girmiş bir atlastan bahsediyoruz” dedi.

Tanıtım toplantısında proje ekibinden Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Bahar ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisi Doç. Dr. İsmail Karaoğlan bir sunum gerçekleştirdi. Projenin yürütücülüğünü gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadullah Bahar, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de veteriner fakültelerinde eğitim-öğretim müfredatının ilk yılında, hayvan vücudunun sistematik bir yaklaşımla tanıtıldığı, geniş kapsamı ile ilk mesleki ders olan Anatomi dersi ile başlamaktadır. Anatomi dersi ile ulaşılmak istenen hedef, hayvan vücudunu oluşturan doku, organ ve sistemleri öğrencilerin zihinlerinde kusursuz bir şekilde 3 boyutlu (3B) canlandırabilmelerini sağlamak ve eğitimlerinin sonraki basamaklarını sorunsuz bir şekilde yürütmelerine zemin oluşturmaktır. Anatomi eğitimi görselliğin ön planda olduğu bir sürece sahiptir” şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye'de gerek tıp gerekse veteriner hekimlik eğitiminde kullanılmak üzere profesyonel olarak hazırlanmış ve kullanıma sunulmuş 3B Anatomi atlası bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Sadullah Bahar, “3B Veteriner Osteoloji İnteraktif- Komparatif” Atlası projesiyle yurt dışına olan bağımlılığın azalacağını ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacağının altını çizdi. Prof. Dr. Sadullah Bahar, “Bu bilinçle Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öncülüğünde Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesinden, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla hazırlanan projemiz TÜBİTAK tarafından (1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Destekleme Programı, Proje No: 116O385) kabul edilmiş ve 2017 yılı Ağustos ayında çalışmalara başlanmıştır. Bu proje kapsamında Veteriner Anatomi müfredatının ilk konusu olan Osteoloji (Kemik bilimi) ele alınmıştır. Yaklaşık iki yıl süren titiz ve özverili çalışmalar ile içerisinde at, sığır, koyun ve köpek olmak üzere 4 hayvana ait iskelet sisteminin yer aldığı, masaüstü ve dizüstü (Windows, Mac OS) bilgisayarlarda kullanılabilen bu yazılım '3B Veteriner Osteoloji İnteraktif-Komparatif' ismiyle akademisyen ve öğrencilerin beğenisine sunulmuştur. Hazırlanmasında teknolojinin en son imkanlarının kullanıldığı bu atlas (yazılım) alanındaki tüm ihtiyaçlara sunduğu yüksek görsellik özelliği ve geniş teorik bilgi içeriği ile yüksek oranda cevap verecek niteliktedir. Ayrıca, ilk milli ve yerli kaynaklar kullanılarak üretilen bu yazılımla hem Türkiye'nin bu alandaki yurtdışı bağımlığının azaltılmasına bir başlangıç olacak hem de çoklu dil seçeneği ile ihracatı gerçekleştirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

Veteriner Fakültesinde düzenlenen toplantıya Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız ve akademisyenler katıldı.