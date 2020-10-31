İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Servis midibüsü araçlara çarptı: 3 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan bir işçi servis midibüsü 1’i seyir halinde 7’si de yol kenarında park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, içerisinde yolcu bulunmayan bir işçi servis midibüsü 1'i seyir halinde 7'si de yol kenarında park halindeki araçlara çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İsmail S. yönetimindeki 42 GBJ 88 plakalı Temsa marka servis midibüsü Atatürk Caddesi'nde seyir halinde iken eski belediye iş merkezi önündeki kavşağa geldiğinde, Fevzi B.'nin kullandığı Renault marka 37 GBJ 88 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından duramayan servis aracı, yeni belediye hizmet binası yakınında park halinde bulunan 1'i otobüs 7 araca çarpıp bir taşın üzerine tekerinin çıkması sonucu durabildi. Kazada park halindeki araçların bazılarında büyük çaplı maddi hasar oluşurken, çarptığı seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile bu araçta yolcu olarak bulunan Murat Kök yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Midibüs sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlandığını ve kazayı hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. Hasarlı araçlar inceleme sonrası çekicilerle kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.