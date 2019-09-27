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Ses çıkaran cihazla bıldırcın avlamaya ceza

Konya’da avda kullanımı yasak olan ses cihazı ile bıldırcın avı yapmak istediği iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Konya'da avda kullanımı yasak olan ses cihazı ile bıldırcın avı yapmak istediği iddia edilen 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde kara avcılığına yönelik olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerde, avda kullanımı yasak olan bıldırcın sesi çıkaran elektronik cihazla bıldırcın avı yaptığı iddia edilen 2 kişiyi yakaladı. Bıldırcın sesi çıkaran cihazların özellikle yüksek noktalara yerleştirildiği, çıkardığı bıldırcın sesi ile o bölgede yaşam süren bıldırcınların bir araya gelerek toplanmasına yol açtığı, bunun da bu yöntemle avcılık yapmak isteyenlerin işini kolaylaştırdığı öğrenildi.


Milli parklar görevlileri tarafından cihaza el konulurken, şahıslar hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

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