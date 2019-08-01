Ses kısıklığı gırtlak kanseri belirtisi olabilir

Medicana Konya Hastanesi KBB Uzmanı Operatör Doktor Nurdoğan Ata, üst solunum yolları enfeksiyonları, sesin kötü kullanımı, mideden boğaza doğru sıvı gelmesi, gırtlağın iyi ve kötü tümörleri yanında akciğer, yemek borusu, guatr ve göğüs boşluğu kanserlerinin ses değişikliğine neden olabileceğini belirtti.

Özellikle 3 haftayı bulan ses kısıklıklarının mutlaka kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ata, “Ses telleri muayenesi endoskoplar ile poliklinikte yapılmaktadır. Ses telleri titreşimi ise stroboskopi denen özel endoskopik görüntü veren cihazlarla değerlendirilir. Ses teli muayenesi çocuk hastalarda bile kolayca yapılabilmektedir” dedi.

“Sigara gırtlak kanseri riskini artırıyor”

Gırtlak kanseri için en önemli risk faktörünün sigara içiciliği olduğuna değinen Ata, “Sigara dumanına pasif içici olarak maruz kalmakta gırtlak kanseri riskini artırmaktadır. Sigara içme süresi ve miktarı arttıkça gırtlak kanseri riski artmaktadır. Ancak birkaç yıl sigara içiciliğinde bile kanser gelişebileceği unutulmamalıdır. Sigara dışında alkol kullanmakta gırtlak kanseri riskini artırmaktadır. HPV virüsü bir diğer risk faktörüdür. Ağız, yutak ve rahim ağzı kanserleri riskini artıran bu virüs gırtlak kanseri ile de ilişkilidir” diye konuştu.

Gırtlak kanseri tedavisine de değinen Nurdoğan Ata, “Kanser erken tespit edildiğinde gırtlağı tamamen almak gerekmez. Ses önemli ölçüde korunur ve boyunda herhangi bir delik olmaz. Erken dönem kitlelerde boyundan hiç kesi yapmadan kapalı yöntemle kitle tamamen çıkarılabilir. Lazer kullanımı kitlelerin kapalı çıkarımında oldukça faydalıdır. Yine erken dönem kitlelerde ameliyat dışında radyoterapi oldukça etkilidir. Geç dönem kitlelerin tedavisinde ise boyundan kesi yapılarak ameliyat yapılmaktadır. Gırtlağın tamamen alınmak zorunda kalındığı geç dönemde tespit edilen kitlelerin ameliyatı sonrası ses protezleri takılarak hastanın konuşması sağlanabilir” şeklinde konuştu.