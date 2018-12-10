Seydişehir Belediyesi alt yapı hizmetleri noktasında seferber

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından yürütülen ve ilçenin çehresini değiştiren çalışmalara imza atan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan kış mevsimine rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerin merkez ve kırsal mahallelerde hemşehrilerine en iyi hizmeti verebilmek için mesai kavramı gözetmeksizin sahada olduklarını kaydetti. Şehrin muhtelif mahallelerinde proje çalışmaları asfaltlama, kaldırım, parke yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, Park-Bahçe çalışmaları, KOSKİ kanalizasyon-su şebekesi yenileme, altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Tutal, "2018 yılı içerisinde programa alınan bütün altyapı ve üst yapı çalışmaları belediyemizin bütün imkanları seferber edilerek son süratle devam etmektedir. Halkımıza layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente dönüştürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Tutal, göreve geldiği günden bugüne kadar çalışmalarına başlanan ve şantiye alanı gibi çalışılan mahalleler hakkında açıklamalarda bulundu. Tutal, "Ulukapı Mahallesi Taşağıl Bölgesi, Organize Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi ve 60 Evler, Yeni Otogar ve çevresinde yeni yollar açıldı. Seydişehir Belediyesi olarak, ihtiyaç olan ve yeni yaşam alanlarında oluşan sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2014-2018 yılları arasında merkez ve kırsal mahallelerimizde olmak üzere sıcak asfaltta 618 bin 100 metrekare, soğuk asfaltta 1 milyon 500 bin metrekare, 400 bin metrekarelik alanda parke taş döşeme çalışması yapılmıştır. Toplamda 5 yılda 16 milyon adet parke taşı döşenmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizle birlikte prestij cadde çalışmaları kapsamında ise 18.5 kilometrelik alanda asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin hayır dualarını alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu bir ilçe belediyesinin bütçesinin kaldırabileceği çalışmalar değil. Bu çalışmalarımızı ve projelerimizi Büyükşehir Belediyemizle beraber çalışmak suretiyle hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.