Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için temizlik çalışmaların başlatıldığı ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sorumluluk alanında bulunan mezarlıkların çevre temizliği ve bakımlarının devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçemizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğine rutin olarak devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı Akyol Mezarlığının çevre düzenlemesini ve bakımına devam ediyor. Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Mezarlık alanlarında bulunan ağaçların budandığını, bakım ve temizliğinin yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, boş alanlarda bulunan ot, kağıt, naylon, pet şişe gibi çevreye zarar veren atıklarında belediye bağlı ekipler tarafından toplandığını mezarlıkların temiz bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.