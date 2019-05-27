İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seydişehir Belediyesi ekiplerinden mezarlıklarda temizlik

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi merkez ve kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.


Vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için temizlik çalışmaların başlatıldığı ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, sorumluluk alanında bulunan mezarlıkların çevre temizliği ve bakımlarının devam ettiğini belirtti.


Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçemizdeki mezarlıkların bakım ve temizliğine rutin olarak devam ediyoruz. Ekiplerimizin bir kısmı Akyol Mezarlığının çevre düzenlemesini ve bakımına devam ediyor. Belediye olarak şehir mezarlıklarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Mezarlık alanlarında bulunan ağaçların budandığını, bakım ve temizliğinin yapıldığını kaydeden Başkan Tutal, boş alanlarda bulunan ot, kağıt, naylon, pet şişe gibi çevreye zarar veren atıklarında belediye bağlı ekipler tarafından toplandığını mezarlıkların temiz bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.